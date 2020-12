Rimsko cesto bodo končno posodobili

Adamičeva cesta v Grosupljem bo prihodnje leto postala eno veliko gradbišče. Najprej nameravajo na sedanjem križišču pri Bambiču zgraditi krožišče in nato posodobiti še del ceste od Grosuplja proti Velikem Mlačevem. Naložba v posodobitev obeh državnih cest bo stala 8,6 milijona evrov. Po novem letu bo parkiranje osebnih vozil v novi parkirni hiši P+R (parkiraj in se pelji) brezplačno. To ugodnost bodo za zdaj lahko koristili uporabniki kartice urbana, ki bodo kupili povratno vozovnico za vlak ali avtobus, ne pa tudi uporabniki kartice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).