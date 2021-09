Rumeni pas namesto 34 parkirnih mest

V nadaljevanju preberite:

Ob začetku postopne obnove vozišča Celovške ceste med nadvozom nad severno obvoznico in Prušnikovo ulico pri šentviški cerkvi se zaključuje večletna obnova druge severne vpadnice – Dunajske ceste. Kolesarska steza in pločnik na Dunajski sta ob drevoredu pri nekdanji topniški vojašnici, sedanjem Bežigrajskem dvoru in (državni) gradbeni jami, ki čaka na boljše čase, še vedno gradbišče.