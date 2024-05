S prostorskim aktom morda do legalizacije razgledne ploščadi

Razgledni ploščadi na Starem gradu nad Kamnikom tudi po petih letih, odkar je bila zgrajena, ni usojeno, da bi zaživela in sprejemala turiste. Projekt se je namreč znašel v zapletenem birokratskem vrtincu. Objekt, ki je bil sprva načrtovan kot enostaven, ki ne potrebuje gradbenega dovoljenja, ga po ugotovitvah inšpektorjev potrebuje. Stanislav Knez, investitor projekta, lastnik in direktor podjetja »Avto dom in«, je zoper sklep inšpektorata sprožil upravni spor.

Z inšpekcijsko odločbo, izdano marca 2021, je bilo investitorju odrejeno, da mora takoj po vročitvi odločbe ustaviti gradnjo podija iz jeklene in lesene konstrukcije vključno z betonskim podestom ter ga na svoje stroške odstraniti, saj je gradnjo izvedel brez gradbenega dovoljenja, so sporočili z inšpektorata za okolje in energijo. Investitor se je na odločbo pritožil, drugostopenjski organ pa je sredi julija leta 2022 pritožbo zavrnil, zaradi česar je Stanislav Knez sprožil upravni spor, v katerem pa še ni bilo odločeno.

Septembra lani je inšpekcija izdala odločbo, s katero mu je bilo odrejeno, da mora ustrezno ograditi in označiti gradbišče. Na inšpekcijskem pregledu na terenu je bilo namreč ugotovljeno, da je gradbiščna ograja podrta in nevzdrževana, kar omogoča nezaščiten dostop do objekta. Investitor je gradbišče nato ustrezno ogradil in se na odločbo pritožil, o čemer še ni bilo odločeno, so med drugim za Delo sporočili z inšpektorata.

Prostorski akt kot rešitev

Razgledno ploščad pred morebitnim rušenjem lahko reši upravno sodišče ali pa kamniška občina s sprejetjem in dopolnitvijo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 2), kar pa ni zgolj v njeni pristojnosti, ampak se morajo s tem strinjati tudi pristojne državne službe. Knez je namreč že pred leti na lokalno skupnost dal pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča, ki naj bi po sprejetju sprememb občinskega prostorskega načrta omogočala legalizacijo postavljenega objekta.

Toda pot do sprejetja prostorskega akta bo očitno še dolga. Kot vzrok na kamniški občini navajajo lanske katastrofalne poplave, ki so zelo prizadele tudi občino pod Veliko planino, saj so morali upoštevati izredne okoliščine in določene spremembe obravnavati v skladu z novimi dejstvi, ki so bila ugotovljena na podlagi preučitve dejanskega stanja v prostoru po poplavah. »V ta namen so bile pripravljene tudi dodatne študije, ki zahtevajo čas.

Dostop na razgledno ploščad onemogočata ograja in napeljana hlodovina. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Posebne pogoje so zaradi poplavnih dogodkov podali tudi nosilci urejanja prostora. »Tako so nastale tudi situacije, ko se je bilo treba z nosilci ponovno usklajevati o določenih zadevah, ki so bile sicer pred poplavami že usklajene,« so sporočili z občine, ki jo vodi župan Matej Slapar. Zaradi omenjenih dogodkov sta se podaljšala čas priprave mnenj in odzivnost nosilcev urejanja prostora, ki so bili zaradi povečanega obsega dela in pomanjkanja kadra bolj zasedeni kot običajno.

Dodajajo, da je občina poslala gradivo v končna mnenja nosilcem urejanja prostora. Pozitivna mnenja naj bi bila izdana v enem mesecu. Če se bodo nosilci držali zakonsko predpisanih rokov za izdajo končnih mnenj in ne bodo podali novih zahtev, je sprejetje SD OPN številka 2 predvideno za obravnavo na junijski seji kamniškega občinskega sveta.

Zgodovina nasedle gradnje

Leta 2018 so na kamniški upravni enoti investitorju zatrjevali, da enostavni objekti, kakršen je razgledna ploščad, ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Knez je takrat k vlogi priložil kulturnovarstveno soglasje, soglasje zavoda za gozdove, odločbo kmetijskega ministrstva o odobritvi posega v varovalni gozd ter mnenje takratnega ministrstva za okolje in prostor, da glede zahtevnosti objekta ta spada med pomožne objekte in se uvršča med enostavne objekte.

Skratka, da torej ne potrebuje gradbenega dovoljenja, zato je vlogo za izdajo tega s sklepom zavrgla kamniška upravna enota, saj za predstavljeni objekt, po takrat veljavni zakonodaji, tega upravnega dovoljenja ni bilo treba pridobiti. Toda z inšpektorata so pred časom za Delo pojasnili, da je zgrajeni objekt glede na zakonske določbe zakona o gradnji objektov (ZGO-1) in gradbenega zakona (GZ) objekt, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

Po zdaj veljavni uredbi o razvrščanju objektov se namreč ta objekt, na zahodnem delu zgrajen nad prepadom, uvršča med zahtevne objekte. Knez pravi, da je v naložbo vložil pol milijona evrov ter da bo izkoristil vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo. Dodaja, da morajo tisti, ki so ga morda tudi zavajali, odgovarjati za nastalo škodo.

Izpodbijana odločba ministrstva in sklep inšpektorata temeljita na uporabi kasnejšega – razmeroma strožjega GZ, ki velja za kasnejše obdobje in nima retroaktivne veljavnosti za prej zgrajene objekte in prej zgrajeni podij, zgrajen skladno z OPN in skladno z vsemi takrat potrebnimi dovoljenji, sta prepričana Knez in njegov pravni zastopnik.