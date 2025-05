S superradarji do skoraj dveh milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski mestni redarji so imeli tudi lani polne roke dela s prekrškarji – od prehitrih voznikov do tistih, ki svoja vozila parkirajo vsepovprek, tudi na zelenicah, pločnikih in območjih za invalide. Zaradi narave njihovega dela so se s pritožbami nanje obračali številni meščani, a so bile (skoraj) vse neutemeljene. Ker je v prestolnici na 27 lokacijah nameščenih šest superradarjev, še dva mobilna pa imajo v službenih vozilih, smo preverili, koliko glob je bilo lani na ta račun izrečenih in koliko denarja se je steklo v občinski proračun.