Še ena stolpnica v Šiški, zgradili jo bodo Bolgari

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska družba C-Tower, v ozadju katere stojijo bolgarski lastniki, v Šiški načrtuje gradnjo okoli 60 metrov visoke stolpnice. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) za istoimenski projekt do konca septembra z natečajem iščejo najboljšo arhitekturno rešitev. Stolpnica bo zrasla na makadamskem zemljišču pri križišču Celovške in Gospodinjske ulice, kjer je trenutno plačljivo parkirišče. In kaj prinaša še en nepremičninski projekt v najbolj gosto poseljenem delu Ljubljane