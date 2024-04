V Iraku homoseksualni odnosi postali nezakoniti in kaznovani

Iraški parlament je v soboto sprejel zakon, s katerim bodo homoseksualni odnosi postali nezakoniti in kaznovani z do 15 let zapora. Bagdad sprejetje zakona utemeljuje z ohranitvijo verskih vrednot, organizacije za zaščito človekovih pravic pa ga obsojajo kot napad na človekove pravice LGBT skupnosti v Iraku.

Namen zakona je »zaščita iraške družbe pred moralno izprijenostjo in pozivi k homoseksualnosti, ki so preplavili svet«, po poročanju tiskovne agencije Reuters piše v zakonu v večinsko muslimanskem Iraku, kjer so homoseksualci in transspolne osebe že sedaj tarče napadov in diskriminacije.

Zakon so podprle predvsem konservativne šiitske muslimanske stranke, ki tvorijo največjo koalicijo v parlamentu.

Do 15 let zaporne kazni

»Zakon o boju proti prostituciji in homoseksualnosti« prepoveduje istospolne odnose ob zagroženi najmanj 10-letni do 15-letni zaporni kazni. Najmanj sedem let zapora pa grozi tistim, ki spodbujajo homoseksualnost ali prostitucijo.

Določa tudi od enega do treh let zapora za tiste, ki spremenijo biološki spol, kot tudi zdravnike, ki jim ga spremenijo, pa tudi za moške, ki nosijo ženska oblačila.

Predlog zakona je sprva predvideval smrtno kazen za homoseksualne odnose, a so nato to iz zakona umaknili zaradi močnega nasprotovanja ZDA in evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Doslej Irak ni izrecno kriminaliziral homoseksualnih odnosov, čeprav so ohlapno opredeljene klavzule o moralnosti v kazenskem zakoniku že uporabljali za napade na LGBT skupnost, njene pripadnike pa ubijajo tudi oborožene skupine in posamezniki.

Predstavnik mednarodne nevladne organizacije Amnesty International Razaw Salihy je ocenil, da so z zakonom samo »kodificirali diskriminacijo in nasilje, ki ju pripadniki skupnosti LGBT nekaznovano doživljajo že leta«. Obsodil ga je kot kršitev temeljnih človekovih pravic pripadnikov skupnosti.

Tudi ameriško zunanje ministrstvo je v soboto izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi zakona in ocenilo, da ogroža tiste, ki so v iraški družbi najbolj ogrožen, ter spodkopava prizadevanja vlade za politične in gospodarske reforme.