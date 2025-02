Slabih 18 milijonov evrov za nov Kemijski inštitut

V nadaljevanju preberite:

Kemijski inštitut, ki na Hajdrihovi ulici 19 deluje že več kot 72 let, bo končno dobil sodobne prostore za raziskovalno delo. Po besedah Jureta Petača, namestnik direktorja za investicije, naj bi se prva faza gradnje po arhitekturni rešitvi biroja Arhitektura Korošec začela v drugi polovici leta. Do 13. marca pa poteka tudi javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve, ki pri gradnji novih prostorov predvideva manjša odstopanja od že sprejetih prostorskih aktov.