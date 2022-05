So večja in lepša mesta, a Ljubljani na svetu ni enakega

Šotor na grajskem dvorišču je bil premajhen za vse, ki so se po dveh letih premora v živo udeležili slavnostne seje ljubljanskega mestnega sveta ob občinskem prazniku. Na njej je župan Zoran Janković ob priznanjih in nagradah glavnega mesta podelil naziva častne meščanke in meščana filozofinji in sociologinji Renati Salecl ter dramskemu igralcu Juriju Součku. Prireditev so tako številni spremljali v drugih dvoranah na Ljubljanskem gradu in v neposrednem spletnem prenosu.

Renata Salecl in Jurij Souček v družbi župana Zorana Jankovića in njegove soproge Mije Janković. FOTO: Voranc Vogel/Delo



V nagovoru je Renata Salecl priznala, da je presenečena nad počastitvijo, saj teoretiki, kot je sama, ki se ukvarjajo z zagatnimi vprašanji, kam gre družba, kaj se dogaja s posamezniki, niso zelo vidni. V nagovoru je nova častna meščanka opozorila, da se mesto lahko v trenutku zruši – samo kakšen dron je potreben in gre lahko vsa lepota v nič. In to se danes dogaja nedaleč od nas. Zato ob dnevu zmage (in osvoboditve Ljubljane) ne smemo pozabiti nevarnosti novih vojn in novih konfliktov.

Pred 90. leti sta si o vojni, miru in pacifizmu dopisovala Sigmund Freud in Albert Einstein, ki je napisal, da bodo v prihodnosti ljudje še pametnejši, imeli bodo več kulture, več znanosti, zato si je predstavljal, da vojne nimajo več prihodnosti. Freud je pesimistično odgovoril, da je vse to morda res, da se bodo mogoče ljudje tudi manj bojevali, opozoril pa je na nevarnost, da se bodo ljudje sami bolj mučili, da bodo do sebe še bolj agresivni, da bodo še bolj trpeli.

Danes vidimo, je povzela Renata Salecl, da sta bila oba preveč optimistična. Danes se ne soočamo samo z vojno, temveč ljudje trpijo tudi zaradi samopoškodovanja, odvisnosti, izgorelosti, zaradi neoliberalističnih idealov uspešnosti, zaradi neenotnosti in zaradi naraščanja avtoritarizma.

Z Beethovnovo sonato je navdušil 12-letni pianist Izak Hrovatin. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Častni meščan Jurij Souček je zbrano občestvo opomnil, da bi imel jutri, 10. maja, rojstni dan Ivan Cankar. Souček ga je citiral z mislimi o moči slovenskega naroda, ki je 1500 let trpel, a ni izkrvavel. Županu Jankoviću pa je Souček namenil Cankarjeve besede romarja, ki ugotavlja, da so večja in lepša mesta na svetu, a vendar Ljubljani na svetu ni enakega.

V obrazložitvi priznanja so na občini zapisali, da je Jurij Souček že kot študent jasno in na glas zagovarjal stališče, da je umetnost individualna in ne kolektivna, »kar v obdobju socrealizma ni bilo prav primerno«. Označili so ga za pionirja in nosilni steber slovenskega sodobnega gledališča. Ob prejemu naziva častnega meščana se je Jurij Souček zahvalil, saj so ga potegnili iz mirujočega stanja nazaj v službo kulturi, ki ji bo poskušal biti zvest, dokler ga bo marala.

Skupinska fotografija letošnjih nagrajencev glavnega mesta in častne meščanke ter meščana z županom Jankovićem. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Janković spet na volitve

Na začetku slavnostne seje so si prisotni ogledali kratek film s predstavitvijo lani končanih projektov, o še drugih pa je govoril župan Zoran Janković, ki je hkrati napovedal, da se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegoval za še en mandat na čelu Mestne občine Ljubljana. Ob tem je dejal, da je njegova ekipa tako odlična in utečena, da njemu preostane samo še, da govori in se fotografira.

Župan je napovedal še nekaj velikih projektov. To so: začetek obratovanja plinsko-parne turbine, gradnja sežigalnice, sončne elektrarne na javnih stavbah, tri male vodne elektrarne na Ljubljanici in krožne vožnje izključno lesenih ladjic na električni pogon, prehajanje mestnih avtobusov na čistejše energente, gradnja več tisoč novih neprofitnih stanovanj, gradnja Centra Rog in Minipleksa Ajdovščina, obnova Baragovega semenišča, na področju športa pa novo kopališče na Vevčah, gradnja atletskega centra (ŽAK Ljubljana) v Šiški in plezalnega centra na Viču.