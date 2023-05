V nadaljevanju preberite:

Litijska občina ni zainteresirana in tudi finančno ni zmožna kupiti dvorca oziroma gradu v Ponovičah, ki že več desetletji klavrno propada. Zato se je Kmetijsko gozdarska zadruga (KGZ) Litija odločila, da bo poiskala kupca na trgu. Vodstvo zadruge pričakuje, da bodo za objekt iztržili vsaj sto tisoč evrov. Po naših informacijah so za nakup zainteresirani trije ponudniki, s katerimi potekajo resni pogovori, vendar prodajalci ne želijo razkriti, kdo so morebitni kupci.