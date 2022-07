Tramvaj bi v Ljubljani rešil težave javnega prevoza

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so leta 1958 v Ljubljani ukinili tramvaj, še danes ne vemo natančno. Takratna oblast je stavila na avtobuse, a se je hitro pokazalo, da je bila to velika napaka, saj so evropske prestolnice v osemdesetih začele tramvaje posodabljati. Tramvaj v Ljubljani bi zlahka prepeljal 200.000 potnikov na dan in tako poskrbel za celotno dnevno migracijo.