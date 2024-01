Usnjarski odpadki nekdanje IUV ostajajo v Rakovniku

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za okolje, podneb­je in energijo bo ta mesec objavilo javno naročilo za sanacijo ekološko degradiranega območja v Rakovniku v šmarski občini, kamor je vrsto let odlagala usnjarske odpadke propadla družba Industrija usnja Vrhnika (IUV). Po projektni in investicijski dokumentaciji je sanacija odlagališča ocenjena na 6,5 milijona evrov. Denar je bil zagotov­ljen tako v lanskem državnem proračunu kot v letošnjem, dela bodo predvidoma končana prihodnje leto.