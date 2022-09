Ustvarjajo družabno klubsko vzdušje

V nadaljevanju preberite:

Jazz club Ljubljanski grad bo v Skalni dvorani na Gradu nocoj gostil legendarnega Janeza Bončino - Benča. Kot predskupina bodo nastopili Greg Black & The Bad Notion. Program bo ob zvokih jazza, soula, funka, rocka, bluesa, swinga in hiphopa potekal ob petkih do konca aprila prihodnje leto. O delovanju kluba smo se pogovarjali z Igorjem Leonardijem, glasbenikom in programskim vodjo.