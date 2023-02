V Ljubljani že sedma ambulanta za neopredeljene

Iz največjega zdravstvenega doma v državi, ki ga vodi Antonija Poplas Susič, so sporočili, da bodo jutri odprli že sedmo ambulanto za neopredeljene paciente oziroma za tiste posameznike, ki so ostali brez družinskega zdravnika. Pacienti se morajo pred prihodom naročiti prek telefona.

Po dve ambulanti tako že delujeta v enoti Rudnik in Šiška, ena ambulanta je odprta v Zdravstvenem domu Bežigrad, po novem pa zdaj delujete tudi dve ambulanti v ZD Polje. Druga ambulanta v tem zdravstvenem domu bo delovala ob torkih od 15-tih do 19-tih, ob sredah od 7.00 do enajstih dopoldne ter od 14.30 do 18.30. Ob četrtkih bo dopoldne odprta od 7.00 do 11-tih in od 15-ih do 20-tih, ob petkih pa bodo paciente sprejemali od 7.00 do 11.00 in od 15.00 do 20.00.

Naročanje na pregled poteka v ordinacijskem času ambulante po telefonu na številki: 01 5864 904. Za splošne informacije v zvezi z ambulantami za neopredeljene paciente v ZD Polje pa lahko pacienti pokličejo vsak delovni dan med 8.30 in 14.30 na telefonsko številko 041 785 662.

»Število ambulant bomo še povečevali, če nam bo kadrovsko to dopuščalo. V začetku leta smo na ministrstvo za zdravje naslovili pobudo, da bi v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe lahko delali tudi upokojeni zdravniki, mlajši specializanti, sobni zdravniki, zdravniki, zaposleni na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ ter zdravniki iz drugih krajev,« pojasnjujejo v ZD Ljubljana. Na ta način bi lahko v okviru ljubljanskega zdravstvenega doma odprli še več ambulant in tako zagotovili opredelitev več pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika.