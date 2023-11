V pričakovanju decembrskih prireditev

Praznični december se bo v prestolnici začel že s tradicionalnim prižigom novoletnih lučk. »To se vsako leto zgodi prvi petek pred adventnim vikendom, letos bo to v petek, 1. decembra. Takrat se bo odprl tudi božično-novoletni sejem,« pravi Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, ki je danes predstavila tudi pester program brezplačnih prireditev na javnih površinah v Ljubljani.

S prižigom prazničnih luči 1. decembra okoli 17.15 bodo ugasnili tudi javno razsvetljavo, temu primerno pa se bo, kot pravi Stuškova, tudi znižal račun občine za elektriko. MOL sicer vsako leto za okrasitev Ljubljane namenja približno enak znesek, torej okoli 220 tisoč evrov. Glasbeni program bo tudi letos na več lokacijah, in sicer na Kongresnem, Pogačarjevem, Mestnem in Novem trgu ter na Trgu francoske revolucije, in bo trajal vse do novega leta. Med glasbenimi imeni, ki bodo zabavala obiskovalce, je direktorica mestnega turističnega zavoda naštela skupine: Hamo & Tribute 2 Love, Big Foot Mama, Milica Todorović, Saša Mitić, skupini Flirt in Joker Out, pa Vlado Kreslin z Malimi bogovi, Nina Badrić, Dražen Zečić, Rock 'n' Band, Nika Zorjan, Victory, Oto Pestner in New Swing Quartet ter ABBAMia.

Decembra je med tujimi obiskovalci prestolnice vsako leto vse več Američanov, največ pa je Italijanov, Hrvatov, Srbov, Avstrijcev in Nemcev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Že od oktobra nameščenih 50 kilometrov

Delavci Javne razsvetljave so že v začetku oktobra začeli nameščati okoli 50 kilometrov prazničnih luči, včeraj pa so na Prešernovem trgu že postavili tudi okoli 20 metrov veliko in dobrih 4,5 tone težko smreko, ki jo krasi približno deset kilometrov lučk. Letošnje svetlobne skulpture so bolj ali manj reciklirane, avtor postavitve 850 svetlobnih teles je Urban Modic. Tudi letos bo kar pet sprevodov Dedka Mraza, med pomembnimi novostmi, ki jih je poudarila Stuškova, pa je, da bodo gostinci na prazničnem sejmu uporabljali le trajnostno embalažo. Vsaj ena izmed jedi, ki jih bodo ponujali gostom, pa mora biti tradicionalno slovenska. Kot smo v Delu že pisali, bodo na magistratu zgolj z najemninami za hišice na božično-novoletnem sejmu zaslužili okoli 388 tisoč evrov. Tudi letos bo ob prehodu v novo leto nebo nad Ljubljanskim gradom razsvetlil petminutni ognjemet, ki pa bo ekološki in bodo zanj plačali 6500 evrov. Danes smo slišali še, da decembrsko dogajanje vsako leto v Ljubljano privabi številne tuje goste, največ iz Italije, Hrvaške, Srbije, Nemčije in Avstrije. Vsako leto je tudi vse več obiskovalcev iz Francije ter iz ZDA, ki se v glavnem mestu zadržijo najdlje. Po podatkih Turizma Ljubljana se je število prenočitev decembra od leta 2010 do lani povečalo za več kot 40 odstotkov.