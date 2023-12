V pričakovanju premožnejših gostov iz Azije

V nadaljevanju preberite:

Da je decembra v prestolnici veliko turistov, med njimi prevladujejo predvsem italijanski in nemško govoreči gostje, je jasno vsakomur, ki se je v teh dneh sprehajal po središču mesta. Velike skupine tujih gostov (z vodiči ali brez njih) si ogledujejo pravljično osvetljeno glavno mesto in se zadržujejo na stojnicah, v restavracijah in kavarnah. Kakšna je torej trenutna zasedenost hotelov in kakšen obisk za prihodnje leto napovedujejo turistični delavci?