V Tivoliju labirint grmovnic in vodna črpalka

Otroško igrišče z ducat igrali na peščeni in travnati površini, ki je na 6310 kvadratnih metrov velikem zemljišču, je prenovo nazadnje doživelo sredi devetdesetih let. Kljub temu, da so javne službe MOL redno vzdrževale igrišče in zamenjale dotrajana igrala, pa to po sodobnih standardih ne zadošča več za potrebe različnih starostnih skupin otrok. Iz razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca prenove igrišča v Tivoliju je razvidno, da je predvidena celovita prenova igrišča z novo programsko shemo, ki naj bi bila namenjena najširšemu krogu uporabnikov.

Otroško igrišče ob ribniku in znameniti čolnarni so po načrtih arhitekta Borisa Kobeta uredili že med vojno leta 1943, v javnosti se je zanj prijelo ime Otroški paradiž. Dejansko je bilo igrišče zasnovano po takrat najmodernejših trendih, ko so bila otroška igrišča nepogrešljivi del meščanske kulture in razvoja. Zanimivo je, da je arhitekt Kobe v okviru igrišča načrtoval tudi most čez ribnik, ki naj bi povezoval igrišče z vrtnarijo oziroma parkom ob čolnarni. Mostu žal niso nikoli zgradili.

Labirint in tobogan

Tudi v načrtu prenove, ki se sicer naslanja na preteklo zasnovo igrišča krajinskih arhitektov Dušana Ogrina in Davorina Gazvode, gradnja mostu ni predvidena. Bo pa nakazana pot proti ribniku, če bi most kdaj v resnici zgradili. Vsa drevesa ob igrišču, ki pričajo o dolgoletni tradiciji igrišča, bodo ohranili.

Igrišče bo primerno tudi za najmlajše Foto Getty Images Getty Images/istockphoto

V programskem osnutku razpisa so med drugim zapisali, da bodo ob robu igralnih površin zasadili primerne grmovnice v obliki labirinta, kar bo zagotovo dodana vrednost vsem sodobnim igralom. Na igrišču bodo zasadili tudi nekaj dodatnih dreves, zlasti zaradi sence. Na obeh gričih zaradi uporabe opažajo precejšnjo erozijo. Med otroki zelo priljubljena grička bodo ohranili in z zasaditvijo grmovnic in polaganjem mreže utrdili hribino. Med drugim bodo na grič postavili tobogan.

Vodno igrišč in piramida za plezanje

Igrišče bo po novem vsebinsko razdeljeno po starostnih skupinah otrok. Na južnem delu bodo z igralnimi hiškami, podesti in gugalnicami uredili prostor za najmlajše. Na severnem delu so predvidene gugalnice. Vzhodni del igrišča bo z napeto vrvjo, piramido za plezanje ter klasični gugalnicami namenjeno starejšim otrokom. Novost bosta vodni igrišči s pitnikom in vodno črpalko oziroma vodnimi šobami, ki brizgneta, ko se otroci zagugajo na gugalnici. Na odtočne vodne kanale pa bodo namestili mlinčke, zapornice in vodne kretnice, kar je za otroke vselej privlačno.

Med igrali najdemo tudi nekaj »starih« igral, denimo otroški telefon iz dveh cevi v razmiku petih metrov, namenjen otrokom, starim več kot tri leta. Predvidena je tudi popolna prenova komunalno-energetskih elementov – od novih vodovodnih priključkov in odvodnjavanja do razsvetljave. Razpis prenove otroškega igrišča v Tivoliju je odprt do prihodnje srede, 26. januarja. Na občini ocene vrednosti prenove igrišča ne razkrivajo, od gradbenih poznavalcev pa smo izvedeli, da naj bi prenova stala več kot milijon evrov. Jaroslav Jankovič