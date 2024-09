V ZD Ljubljana za zdaj dovolj le ginekologov

V nadaljevanju preberite:

»Potrebovali bi diplomirane in srednje medicinske sestre, zobne asistente, zdravnike družinske medicine, pediatre, pulmologa in kardiologa. Zdaj imamo dovolj ginekologov, a bo čez nekaj let tudi na področju ginekologije lahko nastala podobna težava, kot je bila na področju družinske medicine in kakršna se zdaj kaže še na področju pediatrije. Pravočasna opozarjanja namreč do zdaj niso zalegla.« Tako o pomanjkanju medicinskega kadra pravijo v ZD Ljubljana. Bodo pa na magistratu v kratkem morali podeliti koncesije za 12 zobozdravnikov. Prihodnje leto in sredi leta 2026 bodo namreč potekle 15-letne koncesije na področju zobozdravstva odraslih, otrok in mladine.