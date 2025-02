V Ljubljani višje položnice za komunalo, grobnine, vodo, odvoz odpadkov in plin

Ljubljanski mestni svetniki bodo danes odločali (in zagotovo tudi potrdili) višje cene storitev podjetja Žale. Predlagajo pa 15-odstotno zvišanje cen grobnine in desetodstotno podražitev storitev 24-urne dežurne službe. Že prejšnji teden so v Voki Snagi in ljubljanski Energetiki napovedali višje cene komunalnih storitev in ogrevanja na plin s prvim februarjem, to podražitev pa bodo meščani občutili na marčnih položnicah.

Z začetkom meseca so v Voki Snagi poleg vode podražili tudi odvoz komunalnih odpadkov. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Kot pravijo v javnem podjetju Žale, ki je v stoodstotni občinski lasti, pri vzdrževanju in upravljanju 18 pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana že več let poslujejo z izgubo. Grobnine so tako zadnjič podražili januarja lani.

Če bodo mestni svetniki predlog družbe tudi potrdili, bo nova cena za enojni grob na mesec višja za 0,45 evra, na letni ravni pa za 6,60 evra. Veljavna cena za enojni grob na leto sicer znaša 43,70 evra, po novem pa bo 50,30 evra. Za žarni grob se bo cena na letni ravni s 26,30 evra zvišala na 30,20 evra. Vsi navedeni zneski že vključujejo davek na dodano vrednost.

Poleg tega v družbi predlagajo, da se cena 24-urne dežurne službe, ki je bila nazadnje spremenjena v začetku januarja lani, prav tako zviša s prvim marcem. Gre za desetodstotni dvig z zdajšnjih 211,88 evra (brez DDV) na 233,07 evra (brez DDV).

Dražji tudi odvoz odpadkov

Marčne položnice za pitno in odpadno vodo bodo višje od devet do 11 odstotkov, za odvoz odpadkov pa od 15 do 19 odstotkov. Kot je prejšnji teden pojasnil David Polutnik, direktor Voke Snage, povprečno stanovanje v Ljubljani porabi 13 kubičnih metrov vode, kar pomeni, da bo položnica za marec 3,66 evra višja.

S prvim februarjem se je podražil tudi odvoz odpadkov. Cene teh komunalnih storitev so sicer nazadnje zvišali marca lani. Takrat se je položnica za preskrbo s pitno vodo zvišala za okoli osem odstotkov, za odvoz odpadkov pa za približno sedem odstotkov.

In koliko bodo po novem Ljubljančani morali plačati za odvoz odpadkov? Za odvoz na tri tedne v enostanovanjskem objektu se je cena s sedanjih 15,95 evra zvišala na 18,46 evra, kar pomeni, da gre za podražitev v višini 15,7 odstotka. Cene odvoza odpadkov enkrat na teden v večstanovanjskem objektu so zvišali za 19,6 odstotka, in sicer s sedanjih 7,13 evra na 8,53 evra.

Župan Zoran Janković je prejšnji teden ob predstavitvi višjih cen še enkrat zatrdil, da je »Ljubljana glede cene pitne vode in tudi odvoza komunalnih odpadkov še vedno med najcenejšimi v državi«. In ponovil, da bodo zaradi nove sežigalnice, ki jo bodo najverjetneje zgradili na Barju v neposredni bližini Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), položnice za komunalo nižje za petino.

Zaradi januarskega 27-odstotnega zvišanja omrežnine za plin bodo višjo ceno za ogrevanje odjemalci občutili ob prejemu marčne položnice. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ogrevanje še vedno med najcenejšimi

Ker so v Energetiki Ljubljana že januarja za 27 odstotkov zvišali cene omrežnine za distribucijo plina, se bodo marčne položnice za povprečno stanovanje zvišale za okoli štiri evre, za povprečno stanovanje pa za 8,50 evra.

Ker pa so prvega januarja za sedem odstotkov znižali ceno zemeljskega plina za gospodinjstva, bo skupna cena ogrevanja na plin za približno 41.000 odjemalcev v Ljubljani oziroma za okoli 5800 plinomerov Energetike letos v primerjavi z lani nižja, je pred kratkim zatrdil Samo Lozej, direktor Energetike Ljubljana. Dodal je, da se omrežnina za plin od leta 2018 ni povečevala in se je celo nekoliko zniževala.

Po županovih besedah je Energetika tretji največji proizvajalec elektrike v državi, saj zagotavlja deset odstotkov vse proizvodnje elektrike v Sloveniji. S tem pa je Ljubljana pri elektriki več kot samozadostna, je še dodal Janković.