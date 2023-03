Več kot le festival za mlade Ljubljančane

V nadaljevanju preberite:

Letošnji ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri bo otroke in mlade razveseljeval s kulturnimi prireditvami od 25. marca do 15. aprila. »Tema festivala je Drugi in jaz – o tovarištvu, sodelovanju, pravičnosti, odgovornosti, povezovanju, skrbi za druge, skupnost in prostor, v katerem živimo,« pravi Tadeja Pungerčar, vodja programa in koordinatorka Bobrov.