Večno pot bi lahko zaprli za promet

Javno podjetje Voka Snaga, ki upravlja krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠ), je s strokovnjaki podjetja ZaVita pripravilo osnutek načrta upravljanja kar 459,6 hektara velikega ljubljanskega parka. Gre za prvi načrt upravljanja tega zavarovanega območja za obdobje do leta 2034, občani in organizacije pa lahko pripombe oddajo do 4. julija. Do zdaj so zbrali okoli 400 pripomb in predlogov. »Nekateri so bili upoštevani, nekatere pa smo posredovali strokovnim občinskim službam,« pravi Matjaž Harmel, direktor družbe ZaVita, svetovanje.