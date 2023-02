Veličastno posvetilo Nuku kot monumentalni stavbi

V nadaljevanju preberite:

Ob zaključku Plečnikovega leta je izšla monografija Damjana Prelovška Narodna in univerzitetna knjižnica. Ta Plečnikova stavba je ena najbolj veličastnih stavb v Ljubljani in tudi v Sloveniji. Nastala je po njegovih načrtih, pri uresničitvi pa so sodelovali še mnogi drugi, o čemer priča ta monografija.