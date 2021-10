Voda odnašala bankine in zalivala knjige

Sredino večerno kratkotrajno, a rekordno intenzivno neurje je samo na infrastrukturi v ljubljanski občini po prvih grobih ocenah povzročilo za okoli sto tisoč evrov škode. Kakšna je bila pa škoda v poplavljenih vrtcih in šolah, knjižnicah in zdravstvenih domovih pa je še težko oceniti



V Ljubljani so bili poplavljeni podvozi na Celovški, Dunajski, Drenikovi in Tacenski cesti, koncesionar KPL pa je v četrtek čistil nanose na vozišča tako v ožjem središču mesta kot tudi širše (Vodnikov trg – Študentovska ulica, Ulica na grad, Karlovška cesta, kolesarska steza na Drenikovi, Vodnikova – Tržna, Litijska, Pot na Orle, Rožna ulica – Gornji trg, Pot v hrib, Šentviška, Šmarnogorska pot, Gameljne, Toško čelo …). Na Rožni ulici je dvignilo granitne kocke na približno 20 kvadratnih metrih.



Na hribovitem vzhodnem delu občine so poškodovane številne makadamske ceste (Janče-Laze, Janče-Jevnica, Janče-Mala Štanga, Mali vrh-Leskovica, Mali vrh-Babja veja, ceste v okolici Volavelj, Razori, Srednja Besnica – Vnajnarje/strma). Poleg makadamskih vozišč so poškodovane tudi bankine, ogromno je nanosov peska in zemlje z brežin (Vnajnarje z okolico, Volavlje z okolico, Prežganje z okolico …).



Voka Snaga na področju kanalizacije zabeležila 65 prošenj za intervencijo na kanalizacijskem omrežju večinoma v individualnih hišah in blokih.



Po doslej zbranih podatkih je škodo na objektih prijavilo deset osnovnih šol (Hinka Smrekarja, Miška Kranjca, Toneta Čufarja, Milana Šuštaršiča, Dravlje, Poljane, Prežihovega Voranca, Franca Rozmana Staneta, Vide Pregarc, Danile Kumar) in Center Janeza Levca Ljubljana ter osem vrtcev (Vodmat, Najdihojca, Galjevica, Ledina, Zelena jama, Mojca, Pod Gradom, Mladi rod). Iz MOL so sporočili, da je proces tako v šolah kot vrtcih potekal nemoteno.

Zalite kulturne ustanove

Na občini so pregledali tudi štirinajst mestnih kulturnih javnih zavodov: pod vodo je bila spodnja dvorana Slovenskega mladinskega gledališča in mizarska delavnica. V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane in Mestni galeriji je bilo nekaj manjših luž, Kinodvoru so imeli manjši vdor meteorne vode v galeriji.



Bolj pestro je bilo v Mestni knjižnici Ljubljana, so pa bile vse enote v četrtek zjutraj normalno odprte. Od dvajsetih lokacij so bile prizadete enote Šiška (zalita klet in čitalnica, odpadle in razbite plošče, namočenega kar nekaj gradiva v kletnem skladišču), Knjižnica Otona Župančiča (voda v kleti in namočeni stropovi po etažah, zlasti v dvorani, voda v nekaterih lučeh, na gradivu ni škode), v enoti Bežigrad je prišlo do vdora fekalne vode, enota Poljane pa je ostala brez elektrike. Poplavilo je tudi klet Vodnikove domačije. Vsi ostali pa so neurje po navedbah MOL preživeli brez posledic oziroma so te takšne, da so bile do četrtkovega jutra oziroma zgodnjega dopoldneva že sanirane in delo ni bilo moteno.

