Voda v Maxiju je varna, jeseni prihaja nemški Peek and Cloppenburg

Zaradi skoraj trimesečnega zaprtja ene najbolj priljubljenih veleblagovnic v središču Ljubljane, sanacije vodovnega sistema in izpada prometa so, kot pravi Tomislav Kramarić, predsednik poslovodstva Mercatorja, v družbi imeli za okoli 1,5 milijona evrov manj prihodkov. Tisti najemniki, ki so zaradi onesnaženja pitne vode morali zapreti lokale, v tem času niso plačevali najemnine. Z drugimi najemniki, ki so bili odprti, pa so se dogovorili za znižanje najemnin.

Danes so prvi kupci lahko kupovali izdelke v Maxi Gorumetu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kramarić je za Delo povedal, da bodo čez približno štiri mesece odprli del Maxija, ki so ga konec minulega meseca zapustili prejšnji najemniki, to je družba Modiana. Novi najemnik je namreč postala nemška trgovska veriga Peek and Cloppenburg, ki bo po besedah šefa Mercatorja znotraj veleblagovnice pozno jeseni predstavila popolnoma nov koncept nakupovanja. In poudaril, da so z novimi najemniki sklenili dolgoročno pogodbo, kar pomeni, da bodo v Maxiju ostali od deset do petnajst let.

Namesto Modiane bodo novi najemniki nemški trgovci, ki ponujajo izdelke višjega cenovnega razreda. In to, kot je pojasnil Kramarić, šef Mercatorja, sovpada z željami obiskovalcev, ki kupujejo v Maxiju. FOTO: Črt Piksi/Delo

Je pa voda v vodovodnem sistemu Maximarketa znova povsem varna in od danes je trgovina Mercator v Maximarketu ponovno tudi začela nemoteno delovati. V celotnem objektu so namreč zamenjali glavno cev, ki je vodila iz hladilnega sistema, pa tudi več kot 200 ventilov, pip in cevi, tudi zalogovnike tople vode, ki so bili v stiku z okuženo vodo.

Spomnimo, da je od sredine aprila, ko so v Maxiju zaznali onesnaženje v pitni vodi, zbolelo okoli 570 ljudi, toliko so jih namreč uradno zabeležili na NIJZ. Do zdaj so na Mercatorju prejeli 15 odškodninskih zahtevkov, pozivajo pa oškodovance, da zahtevke naslovijo na Mercator.

Predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Kramarić je poudaril, da je voda v Maximarketu danes varna. In dodal: »Vemo, da se enaka situacija ne more zgoditi.« FOTO: Črt Piksi/Delo

Vzrok znan, kriminalistična preiskava še poteka

Vzrok onesnaženja pitne vode je zunanji, najverjetneje pa gre za vpliv človeka. Glede na analizo vode, ki jo je izvedla ljubljanska družba Microbium, ki se ukvarja z zaznavo kontaminacij in njihovem reševanju, pa je Kramarić potrdil, da je v cev s pitno vodo prišla Ljubljanica. Spomnil je na črpališče tehnološke vode v delu Trga republike, kjer so imeli do nedavnega speljano cev s pitno vodo.

Cev so sicer zdaj popolnoma odstranili. Kaj natančno se je zgodilo med aprilskimi vzdrževalnimi deli v stavbi NLB bo pokazala kriminalistična preiskava, ki še poteka. Nastala pa je ogromna škoda, je priznal prvi mož Mercatorja. Že zdaj pa jasno, da je vzdrževalna dela na objektu NLB izvajala družba Cereef v lasti poslovneža Igorja Laha.