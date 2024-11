Vodna fontana bo postavljena, ne bo pa še delovala

V nadaljevanju preberite:

»Zaradi odprave okvare stroja za krivljenje je prišlo do zamude pri izdelavi skulpture, ki pa je trenutno že v zaključni fazi. Začetek postavitve pričakujemo sredi novembra.« Tako so na magistratu odgovorili na vprašanje, zakaj še vedno niso postavili okoli 700 tisočakov vredne futuristične fontane na križišču Slovenske ceste in Tomšičeve v strogem središču prestolnice. Načrtovali so, da jo bodo postavili že v začetku leta, stroj pa popravljajo že od aprila.