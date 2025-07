KPK pri razrešitvi nekdanjega prvega moža Darsa zaznala korupcijska tveganja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) sporoča, da je zaključila obravnavo več prijav, povezanih z Družbo za avtoceste (Dars). V postopku je zaznala korupcijska tveganja v zvezi z razrešitvijo nekdanjega predsednika uprave družbe, zato je nadzornemu svetu Darsa izdala priporočila, ki jih v celoti objavlja na spletni strani. Z njimi je seznanila tudi Slovenski državni holding (SDH) in ga pozvala, naj preveri, ali posamezni člani nadzornega sveta Darsa še zadostijo zakonskim merilom za opravljanje te funkcije.

Komisija je postopek uvedla oktobra 2023 na podlagi medijskega poročanja o domnevnih nepravilnostih v Darsu, povezanih s posli za avtovleke vozil. V času postopka je prejela še več dodatnih prijav z različnimi očitki. V predhodnem preizkusu je KPK pridobila pojasnila in dokumentacijo ter preverila očitke, ki sodijo v njeno pristojnost. Očitkov o sumih kaznivih dejanj in domnevnem kartelnem dogovarjanju, ki sodijo v pristojnost drugih organov, ni preverjala, je pa eno izmed prijav v obravnavo odstopila policiji.

Na podlagi razpoložljive dokumentacije in izjav KPK ni potrdila očitkov o nedovoljenih pritiskih na takratnega predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka, prav tako ni ugotovila nepravilnosti pri sodelovanju oziroma domnevnem nezakonitem lobiranju odvetniške pisarne Zidar Klemenčič glede sprememb zakonodaje.

Korupcijska tveganja v postopku razrešitve predsednika uprave

Je pa v postopku razrešitve predsednika uprave Darsa KPK zaznala korupcijska tveganja. Nadzorni svet je na seji 6. novembra 2023 obravnaval kršitev delovnih obveznosti takratnega predsednika uprave Valentina Hajdinjaka, pri čemer so bili vsi člani nadzornega sveta prepričani, da gre za hujše kršitve obveznosti. Čeprav bi lahko skladno z zakonom o gospodarskih družbah nadzorni svet odločil o njegovi krivdni razrešitvi, mu je ponudil možnost odstopa.

Valentin Hajdinjak, nekdanji predsednik uprave Darsa. FOTO: Jože Suhadolnik

Takšno ravnanje je po oceni KPK v nasprotju z dobro prakso ter priporočili in pričakovanji SDH, ki določajo, da nadzorni organ v primeru obstoja hujših kršitev in s tem krivdnih razlogov za odpoklic članov organov vodenja praviloma ravna skrbno, če člane organov vodenja odpokliče. V tem primeru nadzorni svet Darsa tega ni storil, svojega ravnanja pa tudi ni ustrezno pojasnil. Takšna možnost diskrecijskega odločanja nadzornega sveta po mnenju KPK predstavlja korupcijsko tveganje.

Podobna tveganja glede odpoklica člana organa vodenja v družbi v upravljanju SDH je KPK zaznala že leta 2023 in v zvezi s tem izdala priporočila, ki jih je SDH upošteval: med drugim je sprejel omenjeno priporočilo glede ravnanja nadzornikov v primeru hujših kršitev članov organov vodenja. Zato je KPK nadzornemu svetu Darsa v tem primeru izdala priporočilo, da dosledno upošteva priporočila in pričakovanja SDH, ko presoja ravnanja članov uprave, ter izvede ustrezne postopke odpoklica, če ugotovi, da so člani uprave huje kršili obveznosti.

Z izdanimi priporočili je seznanila tudi SDH in mu predlagala, da preveri, ali posamezni člani nadzornega sveta Darsa še zadoščajo vsem merilom, kot jih določa četrti odstavek 21. člena zakona o SDH.

S tem je KPK zaključila postopek obravnave glede sumov nepravilnosti v povezavi z avtovlekami. Določene očitke v povezavi z družbo Dars pa še obravnava v ločenih postopkih, in sicer vodi preiskavo proti nekdanjemu predsedniku uprave ter predhodni preizkus v zvezi z imenovanjem aktualnega predsednika uprave, sumi nepravilnosti pri kadrovskih zadevah in v zvezi s postopki posameznih javnih naročil.