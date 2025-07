V sredo bo zaprt podhod na ljubljanski železniški postaji

V okviru gradnje nove železniške postaje v Ljubljani, ki bo potnikom, kot pravijo na Slovenskih železnicah, omogočila boljše povezave, večjo dostopnost in sodobnejše pogoje za trajnostno mobilnost, bo v sredo med 4. in 17. uro popolna zapora severne strani podhoda na postajo – dostop z Vilharjeve ceste. V tem času bo dostop do peronov mogoč izključno z južne strani, in sicer prek Masarykove ulice oziroma Trga Osvobodilne fronte. Zapora je potrebna zaradi izvedbe gradbenih del oziroma betoniranja.

Dela, še javljajo s Slovenskih železnic, ne bodo vplivala na vozni red vlakov in bodo vozili kot običajno.

Zapora podhoda bo omejevala vse potnike in pešce, ki uporabljajo ta povezovalni podhod. Predvidena je obvozna pot, ki bo potnikom in pešcem podaljšala pot od Vilharjeve do Masarykove ter nasprotno za približno 15 minut. Obvozna pešpot je označena na Googlovem zemljevidu z modro črto.

Na železniški postaji bodo tako na Vilharjevi kot na Masarykovi cesti v času zapore prisotni predstavniki Slovenskih železnic, ki bodo usmerjali potnike in pešce, da bo pot na perone čim bolj jasna in varna.

Investicija v novo železniško postajo naj bi bila korak k sodobnejši mobilnosti, večji pretočnosti in trajnostnemu razvoju javnega potniškega prometa, pravijo na Slovenskih železnicah.