Vse manj otrok v vrtcih in osnovnih šolah

»Starši so lahko mirni, saj je v 23 javnih vrtcih v Ljubljani dovolj prostora za vse otroke,« pravi Marija Fabčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na MOL. Na čakalnem seznamu je trenutno še 46 otrok, ki čakajo na namestitev v točno določenem vrtcu ( to sta vrtca Pedenjped in Galjevica), nekateri med njimi pa ne izpolnjujejo starostnih pogojev za sprejem v vrtec.

Fabčičeva je danes predstavila začasne podatke o vpisu otrok v ljubljanske javne vrtce za prihodnje šolsko leto 2024/2025. Tako kot vsako leto tudi tokrat vpis otrok v 23 javnih vrtcev v prestolnici poteka med 1. in 15. marcem. V letošnjem šolskem letu je v vrtec vključenih 12.918 otrok, glede na padec rodnosti pa letos na MOL spet pričakujejo manjše število vpisanih otrok kot lani. Ta trend sicer na občini opažajo že od leta 2018.

Prve informacije po 10. aprilu

»Starše opozarjamo, naj upoštevajo rok za vpis v vrtce, to je 15. marec, vlogo pa lahko oddajo osebno, po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Prihodnje leto bo na voljo elektronska vloga, ki jo pripravljamo z ministrstvom za digitalizacijo,« poudarja Marija Fabčič. In kdaj bodo starši prejeli informacijo, ali je otrok sprejet v vrtec ali ne? To se bo zgodilo po 10. aprilu, so pa najbolj zasedene enote vrtcev Pedenjped, Galjevica, Hansa Christiana Andersena in Vrhovci. Že lani so v vrtce sprejeli vse otroke, ki so izpolnjevali vse pogoje za vpis. To pomeni, da so bili s prvim septembrom stari 11 mesecev in imajo stalno prebivališče v Ljubljani.

Vse manj je tudi prvošolcev

Prvi podatki o vpisu otrok v ljubljanske osnovne šole, ki je potekal do 15. februarja, kažejo, da sta za prihodnje šolsko leto vpisana 2402 otroka. »To je kar 195 otrok manj vpisanih otrok v prvi razred kot v tekočem šolskem letu. Glede na demografska gibanja in tudi glede na število otrok v vrtcih smo ta trend pričakovali, torej da bo prihodnje šolsko leto manj vpisanih prvošolcev,« je pojasnila Fabčičeva. Hkrati je dodala, da gre za začasne podatke, ki se bodo do prvega septembra zagotovo spremenili. Še vedno namreč potekajo prepisi ter naknadni prepisi v osnovne šole bodisi zaradi preselitev staršev oziroma družine bodisi zaradi vpisa v točno določeno šolo.

V mestni hiši so še preverili, kakšen je bil v zadnjem desetletju trend števila rojstev v Ljubljani, in ugotovili, da se je od leta 2013 do leta 2022 število novorojencev s stalnim prebivališčem v Ljubljani zmanjšalo za 595 oziroma za 20 odstotkov. Za lani tovrstnih statističnih podatkov sicer še ni, je še pojasnila Fabčičeva.