Z novim športnim parkom do rekreacije v naravi

V neposredni bližini vzgojno-izobraževalnega centra v Ivančni Gorici so že zabrneli stroji, ki bodo do novega šolskega leta zgradili sodoben športni park z atletsko stezo in igrišči. Gre za enega največjih projektov letos v tej obljubljanski občini, za katerega bo lokalna skupnost odštela 1,95 milijona evrov (z DDV). Zaradi čezmernega prometa skozi središče Šentvida pri Stični, ki je širši javnosti znan po izvedbi tradicionalnega Tabora pevskih zborov, občina načrtuje tudi gradnjo obvoznice. Projekt naj bi začeli uresničevati prihodnje leto.

Športni park v Ivančni Gorici bo občino stal dva milijona evrov. Igrišča ob cesti občine Hirschaid bodo nared do novega šolskega leta. Občina v Šentvidu pri Stični načrtuje gradnjo obvoznice

Javno naročilo za gradnjo enega največjih športnih parkov zunaj Ljubljane je bilo izvedeno po konkurenčnem postopku s pogajanji, na razpisu pa je najnižjo ceno ponudilo podjetje Hipox s podizvajalcem, podjetjem Eltim iz Gabrovčca. Do roka so sicer prispele še tri ponudbe podjetij GPI Tehnika, Lesnina MG oprema in VG5, ki pa so bile od 300 tisočakov do pol milijona evrov višje od izbranega podjetja iz Škofljice. Izbrano podjetje je zaključilo s sečnjo dreves na obrobju bodočega športnega parka in zdaj z delovnimi stroji ravna teren.

Za zdravo in varno rekreacijo

Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica, je povedal, da so na uresničitev projekta dolgo čakali. Športni park je v občini, ki je športu prijazna, za današnje čase nujno potreben. Pravi, da so v preteklosti gradili športna igrišča po večjih naseljih, imajo tudi veliko pokritih športnih površin v dvoranah, a da nič ne more nadomestiti rekreacije v naravi. Bodoči športni park bo namenjen rekreativcem, klubom in društvom, v dopoldanskem času pa predvsem športnim dejavnostim bližnje osnovne in srednje šole ter vrtca. Športni park bo umeščen v naravo, rekreiranje in tekmovanja pa bodo še bolj zdrava in varna, saj je umaknjen od prometa.

Pripravljalna dela za občinski projekt so se že začela. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Zgrajen bo ob cesti, ki so jo pred časom poimenovali po njihovi pobrateni občini iz Nemčije – Cesta občine Hirschaid.

V okviru športnega parka nameravajo zgraditi 300-metrski atletski krog s tartanom (sintetično podlago, op. a.) in 100-metrsko sprintersko stezo, pokrite tribune za 300 gledalcev, igrišče za rokomet in mali nogomet ter igrišče za košarko. Tudi odbojkarji in tenisači bodo prišli na svoj račun z dvema odbojkarskima igriščema na mivki in dvema igriščema za tenis. Poskrbeli bodo tudi za ljubitelje kraljice športa, saj nameravajo urediti površine za skok v daljino z zaletom, met krogle ter skok v višino. V okviru športnega parka so načrtovali gradnjo garderob s kabinami za prhanje, manjši pisarniški objekt, postavitev igral za najmlajše ter objekt za skladiščenje športne opreme.

Načrtujejo gradnjo obvoznice

V ivanški občini želijo prometno razbremeniti središče Šentvida pri Stični, zato začeli zastavili projekt obvozne ceste. Idejno zasnovo projekta je pripravilo podjetje AC&P inženirski biro, podjetje za geotehniko, infrastrukturo in raziskave, predstavljena pa je že bila na zboru krajanov. Trasa bodoče šentviške obveznice je predvidena v dolžini 2,7 kilometra in bo potekala od regionalne ceste Radohova vas–Ivančna Gorica po cesti proti novemu vrtcu Videk v Šentvidu pri Stični do gasilskega doma. Od tam bo potekala mimo podjetja Zmaj do Malih in Velikih Češnjic in se bo zaključila pri uvozu na motokros progo in parka Cukarca v Dolini pod Kalom. Projekt bo obsegal 1,7 kilometra trase novogradnje in dober kilometer rekonstrukcije obstoječih cestnih povezav.

Računalniški prikaz bodočega športnega parka v Ivančni Gorici. Vir: Občina Ivančna Gorica

V okviru projekta bodo štiri večja križišča, nekatera od teh pa bodo spremenili v krožna križišča.

Po besedah župana Strnada se Šentvid brez obvoznice ne more več razvijati tako, kot si želijo krajani in tudi občina. Pravi, da bo prometnica zgrajena za krajane Šentvida in okoliških vasi, s tem pa bo zagotovljen tudi bistveno boljši in lažji dostop do gospodarskih družb za tovorna vozila. Poleg tega se bo razbremenila tudi cesta skozi Petrušnjo vas, ki pelje proti motokros progi in parku Cukarca, ki so ga odprli pred poldrugim letom in ga ljudje od blizu in daleč radi obiskujejo.

Park se namreč med drugim lahko pohvali z dvema umetnima plezalnima stenama, ki sta najvišji v državi, umeščeni v naravni prostor, saj ponujata skupaj dobrih 300 kvadratnih metrov plezalnih površin in segata deset metrov visoko. Plezalnim navdušencem omogočata več kot 50 različnih plezalnih smeri in več kot 1500 oprimkov. Strnad je povedal, da skupaj z direkcijo za infrastrukturo v okviru obvoznice načrtujejo gradnjo krožišča na regionalni cesti Radohova vas–Ivančna Gorica ter da je obvoznica do vrtca že umeščena v občinski prostorski načrt (OPN), za preostali del pa bo v OPN umeščena letos. Občina začetek gradnje načrtuje prihodnje leto, naložba pa naj bi stala okoli štiri milijone evrov.