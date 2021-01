Z obnovo lokalne ceste do novih kolesarskih površin

Predvidoma spomladi se bo začela rekonstrukcija lokalne ceste od Podšentjurja do Pogonika v litijski občini, ki že več desetletij propada. Zaradi slabega vzdrževanja se je nekoč asfaltna cesta v dobršnem delu spremenila v makadam. Na celotnem 4,7 kilometra dolgem cestnem odseku od Litije do Pogonika bodo s pomočjo evropskega denarja del prometnice razširili, na celotni trasi pa zarisali pot za kolesarje. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se je odločila finančno podpreti projekt, ki se uradno imenuje Ureditev kolesarskih poti od mesta Litija do naselja Pogonik. Z ureditvijo kolesarske poti bo litijska občina razširila mrežo kolesarskih povezav, zagotovila varnost kolesarjem, povečala uporabo javnega potniškega prometa in promovirala kolesarjenje kot zdrav način življenja.