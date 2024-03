Z vlakom Prijetno domače na Jurčičev pohod

Jutri bo potekal tradicionalni pohod po Jurčičevi poti iz Višnje Gore do Muljave s startom med sedmo in deseto uro v starem višnjanskem mestnem jedru. Organizatorji pripravljajo vrsto spremljajočih dejavnosti tako ob poti kot tudi na cilju na Jurčičevi domačiji. V Višnjo Goro se bo mogoče pripeljati z brezplačnima potniškima vlakoma Prijetno domače.

Organizatorji pripravljajo vrsto spremljajočih dejavnosti ob poti. Na okoli 12 kilometrov dolgi poti bodo domača društva poskrbela za okrepčila. Na Jurčičevi domačiji bo zbrane nagovoril predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Pohodniki se bodo že v Višnji Gori lahko ustavili pri Hiši kranjske čebele, ki je namenjena interaktivnemu seznanjanju s pomenom čebel za naravo, življenje in obstoj, nato pa jih bo pot vodila mimo starega gradu grofov Višnjegorskih čez Polževo do Jurčičeve rojstne Muljave. Tisti z največ energije bodo lahko pot nadaljevali vse do Krke. Jubilejni 30. pohod po Jurčičevi poti bo posvečen 180. obletnici rojstva pisatelja Josipa Jurčiča, zato bodo pohodniki znova lahko spoznavali pisateljevo življenjsko in pisateljsko pot, je poudaril Gašper Stopar iz ivanške občine.

Nekoč je Krjavlja uprizarjal nekdanji ivanški župan Jernej Lampret. Zdaj tega ne počne več, menda mu je poginila koza. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Geslo letošnjega pohoda je Jurčič praznuje in živi v mladih,« pa je povedala Maja Lampret, direktorica javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače iz Ivančne Gorice. Napovedala je, da bo letošnji pohod na prav poseben način obarvan z mladimi, ki bodo med potjo na postojankah na različne načine nagovarjali pohodnike. Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice bodo namreč na treh lokacijah pohoda predstavljali zanimivosti o življenju in delu prvega slovenskega romanopisca Josipa Jurčiča.

Pred Hišo kranjske čebele v Višnji Gori bodo ob zvokih Godbe Stična in brenčanju čebel vsem obiskovalcem ponudili brezplačen medeni zajtrk. Letos namreč mineva 30 let od organiziranega prvega pohoda po Jurčičevi poti, ki je skupaj z občino Ivančna Gorica postal literarni pohod. Pot je skrbno urejena in vsako leto ponuja nove vsebinske obogatitve.

Pester zabavni

in kulturni program

Na približno dvanajst kilometrov dolgi poti bodo domača turistična, kulturna in gasilska društva poskrbela za dobro počutje in okrepčila, še posebej veselo pa bo na zaključni prireditvi na Jurčičevi domačiji ob 11.30. Slavnostni govornik bo predsednik državnega sveta Marko Lotrič, organizatorji pa pripravljajo tudi posebno glasbeno presenečenje. Za zabavo na zaključni slovesnosti bodo poskrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, na Muljavi pa bodo pohodnike pričakali tudi Mešani pevski zbor Srednje šole Josipa Jurčiča, instrumentalna skupina mladih Propertea, Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava, Stiška trobla, knjižnica s kamišibajem, na voljo bodo ogledi rojstne hiše z Jurčičevim dedom, na domačiji bodo rokodelske stojnice in druga ponudba.

Na Jurčičevi domačiji se bo tudi letos trlo pohodnikov. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Žigosanje spominskih hišic bo potekalo na startu v Višnji Gori ter ob poti na Zavrtačah, Polževem, pri Krški jami, na Krki in na Muljavi. S plačano startnino simboličnih pet evrov na stojnicah Planinskega društva Polž bo za pohodnike z Muljave in Krke organiziran avtobusni prevoz za vrnitev v Višnjo Goro. Tudi letos bo udeležencem pohoda na voljo brezplačni vlak Prijetno domače, ki bo pohodnike iz Ljubljane odpeljal zjutraj ob 7.34 in iz Novega mesta s postaje Bršljin ob 6.33 ter jih pripeljal na startno mesto v Višnjo Goro. Kdor si želi zagotoviti brezplačni prevoz z vlakom, se mora prijaviti na elektronski naslov jurcicevapot@ivancna-gorica.si. »Na prodajnem okencu vstopne postaje bo potnik kasneje povedal, da potuje na Jurčičev pohod, in bo prejel brezplačno vozovnico,« je še pojasnil Stopar.