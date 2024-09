Za referendum o Tivoliju le okoli tisoč podpisov

Pred ponedeljkovo sejo mestnega sveta, na kateri bodo odločali o predlogu za naknadni občinski referendum, s katerim bi preprečili javne prireditve v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, so predstavniki civilne družbe županu Zoranu Jankoviću poslali seznam neodvisnih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri pripravi načrta za upravljanje parka. Jasmin Feratović, neodvisni mestni svetnik, pravi, da so za referendum do zdaj zbrali okoli tisoč podpisov.

Spomnimo, da sta župan Janković in minister za naravne vire in prostor Jože Novak konec julija napovedala moratorij na javne prireditve oziroma dogodke v tem krajinskem parku, in sicer dokler se ne bo pripravil načrt upravljanja parka. Prav tako sta se dogovorila, da bo MOL zaprosil zavod za varstvo narave, naj pripravi strokovni predlog izbire načina in obsega omejitve dejavnosti ali rabe v parku, in da bosta ta občinski odlok do konca leta tudi uskladila. Župan je takrat ministru zagotovil, da do konca leta množičnih prireditev na tem območju ne bo.

Predlaganih enajst strokovnjakov

Predstavniki civilne pobude za razpis naknadnega referenduma o noveli odloka o Krajinskem parku TRŠ pa so v začetku tedna županu Jankoviću posredovali seznam enajstih neodvisnih strokovnjakov, ki bi sodelovali pri načrtu upravljanja parka. To so Lučka Kajfež Bogataj, priznana klimatologinja in biologinja, krajinski arhitektki Maja Simoneti in Ana Kučan, Miloš Kosec, arhitekt, raziskovalec in publicist, Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, arheolog in univerzitetni profesor, Luka Šparl, ekolog in naravovarstvenik, biologinja Tjaša Griessler Bulc, Peter Trontelj, biolog in univerzitetni profesor, Mirko Silan, biolog in arborist, Rudi Kraševec, biolog in naravovarstvenik, ter Urška Jurman, umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture.

V dopisu Jankovića pozivajo, naj čim prej skliče sestanek odbora, na katerem se bodo dogovorili o načinu delovanja. Po njihovem mnenju je v pripravo načrta upravljanja krajinskega parka javnost treba vključiti na različne načine, kot so javnomnenjske ankete, fokusne skupine, intervjuji in delavnice. »Pomembno je, da vključevanje javnosti doseže reprezentativno strukturo javnosti in poteka pregledno, po vnaprej določenem postopku, z jasno opredeljenimi cilji in informiranostjo o tem, kako bodo ugotovitve upoštevane v načrtu in ukrepih,« so še zapisali v dopisu.

Čas še do 6. oktobra

Čeprav se je že v začetku septembra začelo zbiranje podpisov za naknadni občinski referendum o spremembah odloka o Krajinskem parku TRŠ, s katerimi so na občini želeli izločiti pet lokacij, kjer bi bile dovoljene javne prireditve brez predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave, so do zdaj zbrali zgolj tisoč podpisov volivcev, potrebovali pa bi jih okoli 11.600. Večina Ljubljančanov je podpis za referendum oddala po elektronski poti, le tretjina je bila zbranih pred upravno enoto. Na vprašanje, zakaj je zbranih tako malo podpisov, Feratović odgovarja: »Sistem zbiranja podpisov je logistično zelo zahteven in zapleten. Posamezniki morajo namreč fizično oddati podpis na Tobačni ali Linhartovi, saj upravnih enot v središču mesta, v Šiški oziroma v Mostah ni več. Poleg tega je tematika zelo zahtevna in je ni enostavno pojasniti.«