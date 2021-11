Za rekreativce se igrišča odprejo popoldne

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani so šolska športna in otroška igrišča začeli ograjevati že pred leti, z začetkom epidemije pa so jih marsikje začeli tudi zaklepati in so za splošno javnost odprta le popoldne in zvečer ter med vikendi. Na nekatera igrišča imajo z dovoljenjem ravnateljic in ravnateljev dostop le prijavljene skupine, ki prevzamejo tudi odgovornost za red in varnost.