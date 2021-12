Zgoščen promet bo še jezil Hotičane

V nadaljevanju preberite:

Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za obvoznico mimo Zgornjega Hotiča bo vlada predvidoma sprejela v prvi polovici prihodnjega leta. Med tremi variantami poteka prihodnje trase je zmagala različica dve, ki bo speljana pod Kimovčevim klancem in nad separacijo. Jeseni je potekala javna razprava o osnutku DPN, na kateri so bile podane številne pripombe in predlogi. Naložba bo predvidoma stala pet milijonov evrov, gradnja pa naj bi se začela najkasneje leta 2024.