Zoran Janković jeseni po nov županski mandat

Po pričakovanjih je župan Zoran Janković na Ljubljanskem gradu ob današnjem občinskem prazniku sporočil, da se bo potegoval za še en mandat na čelu Mestne občine Ljubljana. Hkrati je napovedal več velikih mestnih projektov, ki jih bodo v prihodnjem obdobju uresničili na Magistratu. Če ga bodo volivke in volivci na novembrskih lokalnih volitvah ponovno izbrali za župana prestolnice, bo to že njegov šesti mandat.

Ob napovedi kandidature je Janković dejal, da je njegova ekipa tako odlična in utečena, da njemu preostane samo še, da govori in se fotografira. Pred napovedjo ponovne kandidature za župana glavnega mesta je napovedal kar nekaj velikih projektov. To so: začetek obratovanja plinsko-parne turbine, gradnja sežigalnice, sončne elektrarne na javnih stavbah, tri male vodne elektrarne na Ljubljanici in krožne vožnje izključno lesenih ladjic na električni pogon, prehajanje mestnih avtobusov na čistejše energente, gradnja več tisoč novih neprofitnih stanovanj, gradnja Centra Rog in Minipleksa Ajdovščina, obnova Baragovega semenišča, na področju športa pa novo kopališče na Vevčah, gradnja atletskega centra (ŽAK Ljubljana) v Šiški in plezalnega centra na Viču.

Zoran Janković je bil za župana glavnega mesta prvič izbran pred 16 leti, 22. oktobra 2006. Takrat je bil z veliko večino glasov Ljubljančank in Ljubljančanov (oziroma z 62,99 odstotka) v prvem krogu izvoljen za župana glavnega mesta. Lista Zorana Jankovića je takrat tudi dobila večinsko podporo mestnem svetu, saj je od 45 mest v mestnem svetu dobila kar 23 mest. Štiri leta kasneje, 10. oktobra 2010, je bil Janković že drugič in z veliko večino glasov (s 64,79 odstotka) izvoljen za ljubljanskega župana, v 45-članskem mestnem svetu pa je njegova lista dobila 25 svetniških mest.

S svojo stranko (Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija) je 4. decembra 2011 sodeloval na predčasnih volitvah v državni zbor. Z zbranimi 28,51 odstotka glasovi volivcev je stranka postala relativna zmagovalka volitev, Zoran Janković pa je zasedel poslansko mesto v državnem zboru.

Na lokalnih volitvah 25. marca 2012 je bil Janković v prvem krogu z veliko večino glasov (s 60,99 odstotka) tretjič izvoljen za župana glavnega mesta. Na županskih volitvah 5. oktobra 2014 so volivci Zoranu Jankoviću zaupali še en mandat na mestu ljubljanskega župana. Tudi takrat je bil izvoljen že v prvem krogu volitev in prejel 57,50 odstotka glasov.

Na zadnjih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 pa so ga volivci v prvem krogu in z veliko večino glasov (60,47 odstotka) še petič izvolili za župana Ljubljane. Lista Zorana Jankovića je znova dobila večinsko podporo volivk in volivcev, saj ima v 45-članskem mestnem svetu kar 23 sedežev.