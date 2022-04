Brez osebnega zdravnika bo ostalo več kot 2300 ljudi

V Zdravstvenem domu (ZD) Idrija bo v kratkem brez osebne zdravnice ostalo 2367 pacientov. Ena zdravnica odhaja na porodniški dopust, druga se bo predčasno upokojila. Opredeljevanje pacientov z območja občin Idrija in Cerkno odslej ni več mogoče.

V ZD Idrija bodo ambulanto zdravnice, ki se upokojuje, nadomestili s tako imenovano skupno nadomestno ambulanto, v kateri bodo obravnavali tudi akutno obolele paciente, ki so ali bodo ostali brez zdravnika. Poleg njih bodo poskušali poskrbeti tudi za kronične bolnike. »Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje se nameravamo dogovoriti, kako lahko organiziramo obravnave za te paciente v bodoče. Če nam bodo odvzeli program, bodo pacienti res ostali 'na cesti',« je pojasnil direktor ZD Idrija Tomaž Glažar.

Zmanjšanje številnosti kadra bodo občutili vsi pacienti v Idriji in Cerknem, saj bodo zdravniki del svojega časa namenili pacientom odhajajočih zdravnic. Povečal se bo tudi pritisk na NMP, nenujne paciente bodo preusmerili v redne ambulante.

Pacienti o tem, da so ostali brez zdravnice, še niso uradno obveščeni – to je v domeni ZZZS. Na spletni strani ZD Idrija je sicer navedeno, da je do nadaljnjega odsotna specialistka družinske medicine Nada Likar. »Večinoma gre za paciente z območja občine Idrija. So pa tudi takšni, ki so bili opredeljeni pri zdravnici z bivališčem v občini Cerkno. V Zdravstveni postaji (ZP) Cerkno zaenkrat ni problemov z dostopnostjo do zdravnika. Res pa je, da zaradi velikega števila opredeljenih tudi tam ne opredeljujejo več,« so pojasnili v zdravstvenem domu.

Občanom svetujejo, naj si osebnega zdravnika čim prej poiščejo v sosednjih občinah. Hitre rešitve, kako najti družinskega zdravnika, ni, saj je problem pomanjkanja zdravstvenega osebja sistemski in že dolga leta akuten na državni ravni.

Po nekajletni odsotnosti se vsaj redno zaposleni ginekologinji konec poletja izteče porodniški oziroma bolniški dopust. FOTO: Bojan Tavčar

Direktor Tomaž Glažar je poudaril, da so dodatne zdravnike družinske medicine, pediatra, ginekologa in osebje za NMP iskali na vse možne načine, a neuspešno: »V dogovoru z občino Idrija bi lahko za zdravnika, ki bi se zaposlil pri nas, zagotovili tudi stanovanje. V preteklosti je bilo zelo pomembno, da smo pridobili štiri specializantke družinske medicine. Žal bo prva končala specializacijo predvidoma čez dve leti in pol.«

Po nekajletni odsotnosti se vsaj redno zaposleni ginekologinji konec poletja izteče porodniški oziroma bolniški dopust. Dolga odsotnost je močno vplivala na opredeljevanje pacientk, razgovori, da bi pridobili kakšnega specializanta, ki zaključuje specializacijo, pa so bili tudi tu neuspešni.