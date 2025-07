Koper bo gradil nov zdravstveni center

Mestna občina Koper bo gradila nov zdravstveni center, v katerem bodo združili večino zdravstvenih dejavnosti, ki so trenutno razseljene povsod po mestu. Skoraj 32 milijonov evrov vredno investicijo v gradnjo zdravstvenega centra, ki se bo predvidoma začela oktobra, so potrdili tudi mestni svetniki na zadnji seji mestnega sveta.

Investicijski program za projekt v Zdravstveni center Koper predvideva gradnjo na 7368,65 kvadratnega metra neto površine na območju urbanega središča Barka. V objektu, ki bo obsegal pritličje in pet nadstropij, bo občanom na voljo celovita zdravstvena oskrba na enem mestu, so prepričani na koprski občini.

V pritličju bodo prostore dobili zdravstvena oskrba otrok in mladine, laboratorijska diagnostika, dežurna zobna ambulanta in lekarna. V prvo nadstropje bodo umeščene ambulante družinske in splošne medicine, klinični farmacevt in sejna soba, v drugo nadstropje diabetični dispanzer, ginekologija in fizikalna terapija, v tretje nadstropje med drugim zobozdravstvena služba, medicina dela, dispanzer za pljučne bolezni ter radiološka in ultrazvočna diagnostika. Najvišji nadstropji bosta pretežno namenjeni pisarnam.

Prehajanje med nadstropji bo omogočeno po stopnicah in z dvigali, celoten objekt pa bo prilagojen tudi gibalno oviranim osebam. Zdravstveni center predvideva še drive-in točko za primer epidemije oz. pandemije ter lekarniško enoto z drive-in izdajo zdravil. Na strehi objekta je predvidena sončna elektrarna.

Koprska občna bo za to investicijo pridobila tudi sofinanciranje – dobre štiri milijone evrov bo primaknilo ministrstvo za zdravje in 2,9 milijona evrov Zdravstveni dom Koper. Mestna občina Koper bo za investicijo namenila skoraj 25 milijonov evrov. In ravno to je razburilo nekatere mestne svetnike, ki so koprski občini očitali, da je investicija prevelika in da občina nima dovolj denarja, zato naj bi se zanjo zadolžila.

Mestni svet je sprejel še sklep, da bo moral župan svetnike dvakrat na leto seznaniti s poročilom o izvajanju tega projekta.