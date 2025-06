Zagorelo na deponiji Marjetice

Ob 16.35 uri so bili policisti policijske uprave Koper obveščeni, da je zagorelo pri čistilni napravi Marjetice Koper v Serminu, na mestu, kjer se zbirajo odpadki. Na kraj so bili takoj po prejetem obvestilu napoteni gasilci Gasilske brigade Koper, ki so požar kmalu lokalizirali in omejili.

Policisti so z ogledom in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je zagorelo plastično ohišje kemičnega filtra za delovanje čistilne naprave. Nevarnosti za onesnaženje okolice ni bilo, saj so bile kemikalije iz filtra odstranjene že oktobra 2024, sama čistilna naprava pa že od decembra 2024 ne obratuje. Po pojasnilih koprskih policistov območje ni naseljeno, zato ni nevarnosti za življenje in zdravje ljudi.

Klub temu je po prvih ocenah na čistilni napravi nastala večja materialna škoda. Policisti bodo po zaključenem ogledu o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.