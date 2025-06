V koprski občini je spet vroče, a ne zaradi sonca

V nadaljevanju preberite:

Skoraj tri leta je bil v Kopru relativen mir. Pred nekaj meseci pa je začelo brbotati. Vrstijo se anonimke, afere, prijave na KPK, na tožilstvo, zamenjali so direktorja v Marjetici Koper, zgodi se upor proti županu v mestnem svetu, proti dvigalu, proti žaganju dreves, pojavijo se očitki o prikritem financiranju županove kampanje, posamični klici po odstopu župana, celo zelo »nenavaden« požar na nedelujoči sušilnici blata. Poleg tega pa še sindikalna revolucija z ovadbami, obtožbami in obiski kriminalistov v Luki Koper. Dolg seznam naključij ali usklajena in vodena strategija za prevzem Kopra?