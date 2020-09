Pirančani dobili nov zdravstveni dom v Luciji

5,25

milijona evrov je stal novi zdravstveni dom, ki je med energijsko najbolj varčnimi v državi

Lucija – V ponedeljek bo odprl vrata nov zdravstveni dom v Luciji, ki bo prinesel nove možnosti za razvoj storitev na primarni zdravstveni ravni v piranski občini. Ne samo zaradi povsem nove opreme, ampak tudi zaradi skoraj za polovico večje površine, ki omogoča sodobnejšo organizacijo dela. To bo prvi ali eden prvih energijsko tako varčnih zdravstvenih domov v državi. Za gradnjo so namenili 5,25 milijona evrov in 700.000 evrov za opremo.Zasluge za novi zdravstveni dom imata dva župana. Javno naročilo in pogodbo zanj so pripravili in sklenili med županovanjem, dokončno odločitev pa so (s potrditvijo proračuna) sprejeli v začetku leta 2019, pod vodstvom. Svetniki iz vrst Gibanja za občino Piran​ (GZOP) so se na vse pretege trudili, da zdravstvenega doma v Luciji ne bi gradili, češ da je gradnja predraga oziroma da bodo nezaslišane podražitve. V resnici se je projekt podražil za 57.000 evrov ali dober odstotek celotne naložbe, zaradi nujne dodatne ojačitve temeljev, ker pod 41 let starim zdravstvenim domom niso mogli izvesti natančnih geomehanskih raziskav.Župan Zadković pravi: »Če lani ne bi začeli graditi, je vprašanje, kdaj bi v občini sploh prišli do novega doma, predvsem pa bi ta stal najmanj dva milijona evrov več zaradi vseh podražitev. Pri tem sploh ne računam, kakšne možnosti je prinesel za razvoj osnovnega zdravstva.« Pojasnil je, da je prav odločitev o zdravstvenem domu lani privedla do razkola v stranki GZOP, ki je Zadkovića pripeljala na oblast, zdaj pa dela proti njemu.Na občini so lani pripombe članov GZOP ovrgli z notranjimi revizijami. Z naložbo 5,25 milijona evrov so zgradili objekt površine 3360 kvadratnih metrov, poleg tega so uredili zunanje površine na 5000 kvadratnih metrih, zasadili več deset dreves (več, kot so jih požagali) in uredili parkirišče za 170 avtomobilov. Poleg tega bo občina prejela 1,03 milijona evrov povratnih sredstev Eko sklada in dodatnih 200.000 evrov ministrstva za zdravje za ureditev centra za krepitev zdravja, ki bo skrbel za preventivo za vse sloje prebivalstva. Zdravstveni dom so zgradili po načrtih arhitektaiz Studia Pirss. Po sistemu na ključ pa sta ga zgradila Lumar Maribor (montažni del) in Grafist Koper (gradbeni del). Če bi občina Piran res prekinila pogodbo z izvajalcema, bi jima seveda morala odšteti odškodnino, česar pa si župan ni niti hotel niti mogel privoščiti.V novem zdravstvenem domu bo približno 80 zaposlenih, od tega 15 zdravnikov in štirje zobozdravniki. Zobozdravstvene ambulante bodo odprli s poldrugim mesecem zamika, ker so v njihovih prostorih med gradnjo začasno delovale najnujnejše ordinacije in jih morajo zdaj še preurediti. V lucijski zdravstveni dom se bodo začasno preselile ambulante iz Sečovelj, ker bodo tamkajšnje prostore prenovili in jih potem vrnili zdravstvu.Na četrtkovi seji občinskega sveta so izglasovali, da zdravstveni dom lahko najame 300.000 evrov ugodnega posojila za opremo (na deset let) in da lahko prejme 66.000 evrov od ministrstva za zdravje za nakup novega reševalnega vozila. Proti tema odločitvama so spet glasovali le svetniki GZOP.