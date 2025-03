Kobe na tekmo s helikopterjem, Luka se pripelje kar sam

V nadaljevanju preberite:

Los Angeles je dočakal pravega, sproščenega Luko Dončića, ki se s tekmeci poigrava za zabavo in polni mrežico z vseh strani. »Moral bom trenirati tudi proslavljanje, po zadetih metih nisem vedel, kaj naj naredim,« so bile sladke skrbi slovenskega zvezdnika, ki je zadel šest trojk in dodal še 15 asistenc soigralcem, čeprav v zadnji četrtini skoraj ni igral. Lakers so z gladko zmago (136:115) proslavili mejnik LeBrona Jamesa, prvi v zgodovini lige NBA je dosegel 50.000 točk.

Gledalci v mestu angelov se vedno bolj zavedajo, kakšen košarkarski dragulj je prišel v njihove vrste. Dončićeve vrline pozna cela liga NBA, šele pogled od blizu, iz dneva v dan pa razkrije globino in razumevanje košarkarske igre. »Luka igra nenavadno košarko. Pri uigranih akcijah imamo nekaj možnih razpletov, Dončić pa pogosto izbere možnost, ki bi jo jaz izbral kot zadnjo, a z njo najde soigralca, ki je povsem sam. Sledi instinktu in v tem je najboljši,« ga je pohvalil trener J. J. Redick.

»Že dolgo se soočam z različnimi obrambami, zato me težko presenetijo, potem pa se odločam po občutku. Moram biti še bolj agresiven in večkrat prodreti pod koš,« je črto pod najbolj učinkovito in atraktivno predstavo v Los Angelesu potegnil Dončić. V mestu, znanem po prometnih zamaških brez konca, se Luka na delo vozi sam, kar je med zvezdniki prava redkost. Kobe Bryant je na tekme hodil s helikopterjem, večina članov prve ekipe ima osebnega šoferja, Luka pa z ogromnim mestnim terencem Cadillac Escalade sam križari po ulicah LA-ja. »Mesto še spoznavam, v prometu je res pravi kaos,« se je nasmehnil Dončić, ki tudi zagonetke na cestah, podobno kot obrambe tekmecev, rešuje iz dneva v dan bolje.