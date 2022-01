Zakaj ne bi tekli na smučeh z Dolomiti in Julijci v ozadju

Vojsko se je v zadnjih letih izjem­no turistično razvilo in postalo prepoznavno ne le po Sloveniji, ampak tudi med tujimi obis­kovalci. Če spomladi, poleti in jeseni neokrnjena narava vabi s pohodniškimi in kolesarskimi doživetji, se pozimi planota nad Idrijo spremeni v raj s tekaškimi progami, ki vodijo po razgibani pokrajini. Kulisa z Julijskimi Alpami in Dolomiti, ki tekače, smučarje in sankače spremlja ob športnih užitkih, je ena najlepših v državi (avtorica si tokrat pridržuje pravico, da je v svoji oceni pač zelo subjektivna).

Tradicija smučanja in pohodništva v tem delu Primorske sega precej daleč v preteklost. Prebivalci Vojs­karske planote, ob obilnih snežnih padavinah odrezani od sveta, tedaj namreč drugega »prevoza« kot smuči niso imeli. Danes zime zaradi globalnega segrevanja ozračja niso več tako zelo radodarne s snegom, prej nasprotno. A domačini na Vojskem optimalno izkoristijo vsako belo darilo matere narave.

Prostovoljno delo s podporo

Po novembrskem sneženju so v Tekaško-smučarskem klubu (TSK) Idrija, ki skrbi za športni poligon na Vojskem, hitro uredili proge in na njih se je do konca leta 2021 trlo obiskovalcev, najmlajši pa so bili navdušeni nad sankališčem. Prvi dnevi novega leta so nato prinesli občutno odjugo, vendar ob napovedi novih snežnih padavin pričakujejo, da bodo v prihajajočem koncu tedna v Tekaško-smučarskem centru (TSC) Vojsko spet odprli vsaj tri- in petkilometrski progi za drsalno in klasično tehniko. Uporaba prog je brezplačna, so pa člani TSK Idrija, ki svoje delo opravljajo prostovoljno, pozvali obiskovalce k plačilu članarine, s katero pokrijejo najnujnejše stroške za obratovanje centra, hvalež­ni so tudi za kakršen koli dodatno podarjen evro.

Predsednik TSK Idrija Klavdij Mohorič je povedal, da so od začetka koronavirusne krize marca lani Vojsko »odkrile« množice športnih navdušencev. Ne le izjem­na naravna kulisa, privlačijo jih tudi urejene proge, za katere se prostovoljci optimalno potrudijo. »Pred začetkom sezone dobro očistimo progo vej in kamenja, da lahko pri minimalni količini snega že delujemo. Dežuramo v koči, spet prostovoljno, da lahko obiskovalcem zagotovimo dodat­no ponudbo. Nekateri bi rekli, da gre za stran vržen čas, ampak menimo, da nekaj pa je treba dati skupnosti, od katere marsikaj tudi dobimo nazaj.«

Pa ne le moralno zadoščenje v obliki pohval za kakovostno preživ­ljanje prostega časa. Na srečo jim finančno stojijo ob strani lokalna podjetja, občina in sponzorji, tako da »dobrota« lepo kroži v zadovoljstvo in korist celotne skupnosti. A najbolj jim je pomembno, je dodal Mohorič, da otrokom in odraslim, ki jih navdušuje zimska rekreacija, lahko ponudijo športni poligon. Obiskovalci sicer prihajajo z goriškega in gorenjskega konca, iz osrednje Slovenije, letos so imeli tudi nekaj italijanskih turistov.

Idealen poligon so za začetnike. FOTO: Arhiv TSC Vojsko

Premalo nastanitev za bolj velikopotezen razvoj

Vojsko je velik turistični poten­cial v vseh letnih časih. Po besedah Valerije Božič, direktorice Zavoda za turizem Idrija, pa mu razvoj v destinacijo (naj)višjega ranga onemogoča pomanjkanje nastanit­venih in gostinskih zmogljivosti. Skupno število ležišč se namreč ustavi pri številki 12. »Pred kratkim je bil objavljen razpis za gorske centre in investicije v turistično infrastrukturo, v katerem bo na voljo 49 milijonov evrov, vendar bodo ponudniki v destinaciji Idrija težko zadostili zahtevanim pogojem, tudi časovnim,« je dodala. Vse več pohodnikov se pozimi sicer odloča za obisk Idrijskega hribovja, tudi digitalna promocija zavoda od septembra temelji na zunanjih doživetjih, pri čemer so v ospredje postavili prav tekaške proge na Vojskem in Ski Bor Črni Vrh.

Če glede dodatnih metrov nadmorske višine, ki bi si jih želeli zaradi vedno bolj zelenih zim, ni mogoče storiti nič, pa bi bil vsaj dostop do Vojskega lahko boljši. Cesta iz 14 kilometrov oddaljene Idrije je sicer stalno vzdrževana oziroma splužena in prevozna. Za obiskovalce so poleg tega na voljo brezplačna parkirišča v neposred­ni bližini tekaškega centra.

A slaba cesta marsikoga odvrne od prihoda na Vojsko, tudi Klavdij Mohorič izpostav­lja ureditev te problematike kot eno prednostnih nalog, če bi želeli, da se smučarski center v polnosti razvije. Ni pa glede na finančno zahtevnost projekta nič čudnega, da si doslej noben idrijski župan ni upal oziroma se zmogel spopasti s tem izzivom. Ureditev ceste bi bila sicer potrebna zaradi dvesto stalnih prebivalcev Vojskega, ki si zaslužijo varno povezavo z »dolino«, ne le zaradi občasnih športnih užitkarjev.

Po novembrskem sneženju so v Tekaško-smučarskem klubu Idrija, ki skrbi za športni poligon na Vojskem, hitro uredili proge in do konca leta privabili veliko tekačev na smučeh. FOTO: Arhiv TSC Vojsko

Jan Tratnik: Na Vojskem imam vse

Prostovoljci TSK Idrija ostajajo optimisti in se trudijo za tiste, za katere slaba cesta ni prehuda ovira. Eden najboljših slovenskih kolesarjev Jan Tratnik je recimo stalni gost tekaških prog na Vojskem. Kot je povedal, je tek na smučeh zanj nadomestek kolesarjenja, ker pri visoki intenzivnosti treninga delujejo vse mišice. »To možnost izkoristim, saj me od tekaške proge loči le 20 minut vožnje z avtom. Na Vojskem imam res vse – dobro urejene proge, dobro družbo in tudi sama proga je kar zahtevna, zato lahko opravim toliko težji trening,« je povedal kolesar.

Na Vojskem si je sicer mogoče izposoditi celotno opremo za tek na smučeh, zato lahko vsak, ki morda še razmišlja o tem športu, takoj brez velikih stroškov preizkusi, kako mu gre od nog. Vsi, ki so se ga lotili, pravijo, da človeka prav zasvoji. Ne preostane nam nič drugega, kot da to preverimo iz prve noge.

