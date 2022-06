Družina Pišek vzela v najem Celjsko kočo

Novi najemnik hotela in drugih športnih površin na priljubljeni izletniški točki Celjanov je Pišek Gostinstvo. Edini lastnik in direktor podjetja je Mitja Pišek, sicer sin podjetnika, predsednika sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in celjskega mestnega svetnika Petra Piška. Ta je v podjetju, ki je bilo v sodni register vpisano manj kot mesec dni pred razpisom za najem, prokurist. Prepričana sta, da bo družina Pišek Celjsko kočo bolje upravljala, kot je bila praksa do zdaj.

Podjetje Pišek Gostinstvo je bilo po podatkih Ajpesa v sodni register vpisano 12. aprila. Razpis, ki ga je objavilo občinsko podjetje ZPO Celje, je bil odprt od 5. do 13. maja. Na vprašanje, zakaj so imeli potencialni ponudniki časa le osem dni, je direktor ZPO Celje Ivan Pfeifer odgovoril, da so »nekateri znani gostinci že pred objavo izkazali zainteresiranost in ni bilo potrebe po daljšem roku, vsekakor pa je bil interes končati postopke pred poletno sezono«. Kje so se ti znani gostinci izgubili, ni znano, Pfeifer je namreč odgovoril, da je bil »edini ponudnik, ki je predložil popolno ponudbo, Pišek Gostinstvo. Ponujena mesečna najemnina je bila 5000 evrov brez DDV, kar je več, kot je bila minimalno objavljena višina. Pogodba je sklenjena za pet let.« Izhodiščna cena mesečnega najema je bila po razpisu sicer slabih 4150 evrov.

Celjska koča je imela v preteklosti precej težav, za smučišče so največja težava mile zime. Direktor Pišek Gostinstva Mitja Pišek je prepričan, da lahko poslovanje izboljšajo, saj, kot je dejal, do zdaj na Celjski koči niso bile izkoriščene vse priložnosti, ki jih ponuja destinacija. V podjetju stavijo na dobro kulinariko, dobre hotelske storitve in zunanje aktivnosti. Peter Pišek je hkrati napovedal, da se bodo v dogovoru z občino takoj lotili nujne energetske obnove objekta in sanacije kanalizacije.

Čeprav so imeli vsi zaposleni na Celjski koči možnost, da bi tam ostali, se jih za to ni veliko odločilo, je pojasnil Mitja Pišek: »Nekaj jih je povsem odšlo iz gostinstva in turizma. Ampak hotela nismo nič zapirali. Trenutno nas tu dela deset.« Napovedali so, da bodo potrebovali približno leto dni za stabilizacijo poslovanja.

Peter Pišek je zanikal, da so Piškovi sami predlagali občini najem Celjske koče: »Lahko povem, da je občina ves čas razmišljala, kako obuditi Celjsko kočo, in k temu pozivala vse politike in vse politične opcije. Enako velja za Šmartinsko jezero in druga območja, kjer bi bil zelo vesel, če bi tja prišel še en Mitja. Nikakor pa ne more v tem mestu nihče nikomur nečesa na kožo pisati, ker je treba upoštevati zakonodajo. Nihče ne more kar nekaj dobiti, čeprav novinarji to govorijo.« Dodal je, da se zaveda svoje izpostavljenosti: »Ampak za mano stojijo rezultati tako na krajevni skupnosti kot v občini, v mestni svet sem bil izvoljen s preferenčnim glasom. Imamo pa Slovenci najbrž v zibel položeno nevoščljivost in nimamo najbolj radi uspešnih ljudi, sploh ne v lokalnih okoljih.«