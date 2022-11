Hčerinsko podjetje premogovnika čaka na sodbo

Invalidsko podjetje HTZ Velenje, hčerinska družba Premogovnika Velenje, je zaradi posla pri gradnji poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici vložilo več tožb, eno tudi zoper nekdanjega direktorja HTZ Dejana Radovanovića. Od njega zahtevajo 2,38 milijona evrov odškodnine, sodbo bo sodišče izdalo pisno.

Investitorji poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici so bili velenjska občina, Stanovanjski sklad RS in podjetje Tomaža Ročnika Igem. Leta 2010 so banke Ročnikovemu podjetju ustavljale kredite, kupci poslovnih prostorov so odšli, gradnja objekta se je ustavila. Posredovala je velenjska občina, Igem je dela oddal HTZ Velenje, ki je ostal brez plačila, Igem pa je odšel v stečaj.

HTZ si že nekaj let prizadeva za poplačila. Še pred tožbo zoper Radovanovića in Zavarovalnico Wiener Städtische so vložili več tožb zoper Igem v stečaju in štiri zoper Mestno občino Velenje. Ena od tožb je že pravnomočno zaključena, sodišče je pritrdilo velenjski občini, da dogovora, da bi občina morala neposredno plačevati HTZ, ni bilo.

HTZ je sicer ves čas zatrjeval, da so v projekt vstopili prav zaradi posredovanja občine. To je na včerajšnjem naroku potrdil tudi nekdanji direktor Premogovnika Velenje (PV) Milan Medved: »Takratni župan Bojan Kontič je dal pobudo, da bi lahko ta projekt peljal HTZ. Na HTZ so ob soglasju PV šli v projekt. Pri nas je za pogodbo skrbela Anica Zajc, na občini pa Andreja Katič, nekdanja pravosodna ministrica.« Dodal je, da je imel HTZ vsa soglasja za projekt: »Lahko je soglasje tudi ustno. Tako je PV deloval že pred mojim prihodom.«

Radovanović je septembra pričal, da so ta projekt v HTZ želeli zaradi referenc, pogodba pa da je bila po popravkih, ki jih je zahteval PV, dobra. Tako Radovanović kot Suzana Koželjnik, ki ga je 1. decembra 2014 zamenjala, sta pričala, da bi morala občina od Igema odkupiti vsa garažna mesta, kot je bilo dogovorjeno. Ker tega ni storila, Igem ni mogel plačati HTZ. Na občini pravijo, da jih niso mogli odkupiti, ker so bila že pod hipoteko. 114 parkirnih mest ostaja neprodanih, na že peti dražbi, ki je bila oktobra, ni bilo niti enega dražitelja.

Odvetnica HTZ Katarina Kus je zaključila, da Radovanović ni ravnal z dolžno skrbnostjo, saj kot direktor HTZ ne bi smel privoliti v ta projekt, sploh ker so imeli z Igemom slabe izkušnje. Radovanovićev odvetnik Andrej Fijavž pa je dejal, da HTZ v projekt brez soglasja lastnika ni mogel, napaka pa je nastala kasneje, ko HTZ ni pravočasno vložil izvršbe, Radovanović pa takrat sploh ni bil več direktor. Sodišču je predlagal, da zahtevek za 2,38 milijona evrov odškodnine zavrne kot neutemeljen. Sodbo bo sodišče izdalo pisno.