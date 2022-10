Ljudje zaskrbljeni, zmanjkalo ustekleničene vode

Devetindevetdeset ljudi je ta teden zaradi onesnažene vode v vodovodnem sistemu Javnega komunalnega podjetja Žalec poiskalo pomoč v celjski bolnišnici. Na izredni seji žalskega občinskega sveta, ki so se je udeležili vsi župani spodnjesavinjskih občin, so poslušali o napovedanih ukrepih, za občane, ki so bili na seji, pa to ni bilo dovolj. Jasno so povedali, da je bilo obveščanje o onesnaženosti vode katastrofalno, da bi morali pristojni prevzeti odgovornost in da bi morali občanom pripeljati ustekleničeno vodo. Vodo je namreč še vedno treba prekuhavati.

Direktor žalske komunale Janez Primožič je pojasnil, da se je voda onesnažila na tako imenovanem raztežilniku Likovič s sistemom za pripravo vode. Zaradi zelo majhnega mehurčka zraka se klor sploh ni doziral. Napako so v žalski komunali ugotovili v ponedeljek, potem ko so jih nekaj čez osmo uro zjutraj obvestili iz šempetrskega vrtca v žalski občini, da je večje število otrok ostalo doma zaradi prebavnih težav. Primožič je dejal, da so takoj obvestili javnost na njihovi spletni strani, z obvestilom na Radiu Celje, v njihovem klicnem centru in centru za obveščanje. Po elektronski pošti oziroma SMS-sporočilih so obvestili tudi tiste odjemalce, ki so prijavljeni na njihova obvestila. Dodal je, da je ob 8.55 njihova klorirna naprava delovala.

Direktor JKP Žalec Janez Primožič je dejal, da so nekaj ukrepov že sprejeli. Med drugim zdaj vsakodnevno kontrolirajo vsebnost klora. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Fekalije

Kot piše NIJZ na svoji spletni strani, jih je o dogajanju obvestila Splošna bolnišnica Celje, ko so pomoč iskale prve štiri osebe s prebavnimi težavami iz Ločice v občini Polzela. Nato je NIJZ obvestil ravnatelj šempetrske šole, da je zaradi prebavnih težav doma ostalo 60 otrok, še deset so jih poslali domov kasneje. Težave so se pojavljale ves teden, še pišejo na NIJZ: »Ugotavljamo, da je imelo prebavne težave bistveno več oseb, ki pa niso obiskale zdravnika.« Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je končal preiskavo odvzetih vzorcev pitne vode na prisotnost bakterij norovirusov, piše NIJZ: »Vzorca nista skladna z upoštevanimi kriteriji glede pitne vode.« Med drugim so ugotovili prisotnost enterokokov, bakterij, ki jih upoštevajo »kot zanesljive fekalne indikatorje. Fekalno onesnaženje pitne vode ogroža zdravje ljudi in taka voda brez ustrezne priprave ni primerna za uporabo kot pitna voda.«

Direktor žalske komunale je danes na izredni seji povedal, da je ključno, da ugotovijo, kako so fekalije prišle v vodovodni sistem: »Tudi če bi naprava za dodajanje klora delovala neprekinjeno, ni nujno, da bi nevtralizirala vse bakterije fekalnega ali morebiti kakšnega drugega onesnaženja ali noroviruse.« Dodal je, da zdaj vsebnost klora kontrolirajo vsak dan, ugotavljajo subjektivno krivdo, ki bo pomenila tudi kadrovske spremembe, do torka bodo pozvali vse uporabnike, da se prijavijo v sistem direktnega obveščanja.

Ljudje si vode ne upajo prekuhavati, raje uporabljajo ustekleničeno. FOTO: Marko Feist

Občane je strah

Krajan Sebastjan Weber je bil nad slišanim ogorčen: »Vode si ne upamo niti prekuhavati! V šempetrskih trgovinah je zmanjkalo vode, ljudje so prestrašeni. Da ne govorim o tem, da smo bili totalno neobveščeni. Pravite, da ste na vse možne načine poskušali ljudi obvestiti. Ne, niste! V tej naši mali vasi bi se jaz tudi z avtom peljal od hiše do hiše. Imam tri tedne staro dojenčico, ki se je prav v ponedeljek prvič kopala. Patronažna sestra ob pol desetih dopoldne o vodi ni bila obveščena! Zakaj niste zaprli vode? Če bi to storili, bi vsi poklicali, kaj je narobe. Obstajajo sistemi, kjer napak ne sme biti. Če bi se naredila napaka v jedrski elektrarni Krško, bi bila katastrofa. Ista katastrofa je pa pri vodi. Že stari Rimljani so vedeli, da se sovražnika najlažje znebiš, če mu zastrupiš vodnjak.« O pobudi, da bi občanom dostavili vodo, bodo razmislili.

Vsi čakajo na odgovore NIJZ, ki ga žalska občina sicer ni povabila na izredno sejo. Tudi krajanka Vesna Melanšek: »A lahko pomivamo po tleh s to vodo, glede na to, da se po tleh plazijo otroci in naše živali?« Dodala je, da je sama zavohala, da je z vodo nekaj narobe, že prejšnji teden: »V četrtek sem opazila, da je kalna, v soboto je že deset kužkov bruhalo. Potem je zbolel sin, sicer avtist. Bilo je tako hudo, da se zdaj boji jesti, ker se boji, da bo umrl. Pa pravi, kako je fino, da zdaj ne jeva, a da hrano še vedno rad gleda. Deset kilogramov je shujšal.« Dodala je, da krajani Šempetra zbirajo podpise za tožbo.