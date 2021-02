Margareta Guček Zakošek bo spet direktorica bolnišnice

Tretjo največjo bolnišnico v državi bo po pridobljenem soglasju vlade štiri leta vodila(SMC). Prvič je direktorski stol zasedla februarja 2018, vendar se je po skoraj treh letih sodnih postopkov izkazalo, da je bil sklep o njenem imenovanju nezakonit. Člani sveta zavoda so danes morali glasovati ponovno in jo izbrali. Še prej je vlada zamenjala vse svoje predstavnike v svetu zavoda. Večkrat.Izvirni greh je v odločitvi razpisne komisije sveta zavoda pred tremi leti, ko so iz razpisa za direktorja izločili(SD). Izločili so ga zaradi mnenja, po katerem ni izpolnjeval razpisnih pogojev, mnenje pa je takratna članica sveta zavoda(SMC) spisala sama. Oktobra lani je sodišče pravnomočno razsodilo, da je bil Gabrovec izločen nezakonito in svet zavoda je moral Guček Zakoškovi odpovedati pogodbo o zaposlitvi. V bolnišnici je ostala, saj jo je kardiolog, ki so ga imenovali za v. d. direktorja, imenoval za svojo pomočnico.Vlada je oktobra zamenjala štiri od petih svojih predstavnikov v svetu zavoda. Ostala je leiz Desusove kvote. Na novo je vlada imenovala dva člana SDSinć. Iz kvote SMC je bil v svet zavoda imenovan, ki so ga na včerajšnji seji postavili za predsednika sveta zavoda. Iz kvote NSi je bil imenovan, sicer specializant infektologije v celjski bolnišnici.Na decembrski seji bi nov svet zavoda moral spet glasovati o kandidatih za direktorja celjske bolnišnice in upoštevati tudi kandidata Branka Gabrovca. V tem času se je Gabrovec kandidaturi odpovedal, prav tako, ki je v vmesnem času postala v. d. direktorice Fursa. Člani sveta zavoda bi se morali odločati le med Guček Zakoškovo in nekdanjim županom občine Dobrepolje. Vendar decembra o direktorju niso glasovali, saj naj bi želeli slišati predstavitve obeh kandidatov. Neuradno pa Guček Zakoškova ni imela zagotovljene večine glasov. Vmes so na številne naslove, tudi na ministrstvo, romala anonimna pisma s hudimi obtožbami glede mobinga in drugih nepravilnosti zoper Guček Zakoškovo, v bolnišnici so vse zanikali.Sejo za izbiro direktorja so odpovedali še dvakrat, medtem je vlada zamenjala še svojo članico Stanič Igličarjevo in na njeno mesto imenovala člana SDS iz Šentjurja. Pritiski na člane sveta so bili veliki, sam je odstopil Potočnik (NSi), novi član sveta zavoda je zdajPo vseh menjavah vladnih predstavnikov so danes vendarle izpeljali sejo sveta zavoda, na katero novinarji nismo smeli, čeprav v slovenjgraški bolnišnici ob glasovanju za direktorja pred nekaj tedni, ko je bila epidemiološka slika še slabša, teh težav ni bilo. Seje se je udeležilo sedem članov, manjkala sta predstavnik celjske občine, sicer član SDS,in predstavnica ZZZS. Za Margareto Guček Zakošek je glasovalo šest članov sveta zavoda, ena glasovnica pa ni bila veljavna.