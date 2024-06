Na srednjeveško sojenje, kavo in razgled do Zagreba

Grad Podčetrtek, kamor so že do zdaj radi zahajali domačini in turisti, čeprav vanj niso mogli, bodo za oglede spet odprli avgusta. Po dolgih letih propada je občina pred dvema letoma na razpisu ministrstva za kulturo pridobila 1,6 milijona evrov in začela kulturni spomenik obnavljati. Poleg razgleda bodo obiskovalci na gradu dobili tudi vznemirljiv pogled v preteklost.

Grad Podčetrtek je bil prvič neposredno omenjen leta 1251, župan Peter Misja je včeraj ponosno pokazal zid, ki je ostal iz 13. stoletja. V prostoru, kjer je bila nekoč konjušnica, bodo na ogled srednjeveška sojenja, je dejal Misja: »V tem delu bo vse delovalo z umetno inteligenco, digitalno. Ob četrtkih bodo sojenja, kot se je to tu dogajalo v preteklosti. Obiskovalec ne bo le gledal, ampak se bo lahko tudi odločal, čeprav ne verjamem, da bodo obiskovalci vedno uslišani.«

Na terasi gradu bodo imeli poroke, čez dva meseca, ko bodo grad tudi odprli, bodo obiskovalci lahko občudovali tudi razgled. FOTO: Matic Javornik

Na vrhu bo kavarna, kjer je s terase, kjer načrtujejo poroke, razgled vse do zagrebškega Sljemena. A tudi na terasi bo prisoten digitalni svet. Namesto ograj bodo namreč uredili opazovalnico s premičnim interaktivnim zaslonom in odzivno opazovalnico obogatene resničnosti. To pomeni, da bodo obiskovalci skozi nekakšna ogledala opazovali razgled, ki pa bo preložen v različna časovna obdobja in dogajanja v njih. Misja napoveduje, da bo na ogled gotovo obdobje kmečkih uporov, enega izmed njih so imeli tudi v njihovih krajih. »Obiskovalcu ne bo treba natakniti VR-očal, ogledala se samo dvignejo s terase in že gledaš v preteklost.«

Celotni projekt je vreden 2,5 milijona evrov, s tem bodo uredili tudi sanitarije, dvigalo in fasado gradu. Župan Misja je dejal, da jim manjkata zgolj še dva meseca dela. »Statično smo sanacijo skoraj v celoti zaključili, tudi večino fasad, razen desnega stolpa in vznožje gradu na vzhodnem delu. Sledila bo še fina montaža in zaključek del. Obljubili smo, da bomo do konca avgusta grad odprli v vzhodnem delu.«

V dodatnem projektu so uredili in asfaltirali tudi cesto na grad, Misja pa ocenjuje, da bi za celotno ureditev potrebovali približno deset milijonov evrov. »Grad ima 3000 kvadratnih metrov, to je 64 sob. Ampak že prihodnje leto bomo uredili tako imenovani severni del gradu.« Ko bodo uredili tudi sobe, načrtujejo, da jih bodo dali v najem, zanimanja je zdaj, ko grad dobiva lepšo podobo, precej.

Direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja je dejal, da je bil grad že zdaj glavna skrita turistična atrakcija. V Podčetrtku so imeli lani 432.000 prenočitev, zato je potencial velik. A Boštjan Misja poudarja, da je treba turistom, približno polovica je domačih, ponuditi več: »Načrtujemo različne dogodke, koncerte, kulinarične večer, tudi zato že začenjamo uporabljati grajsko kaščo.« Tam bodo julija pripravili festival žganih pijač in piva, ki je že razprodan.