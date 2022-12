Največji stranki v mestnem svetu dobita podžupana

Ugibanj, koga bo novi celjski župan Matija Kovač povabil k sebi v kabinet, še ni konec, je pa znano ime enega podžupana. Kovač je na konstitutivni seji povedal, da bosta podžupana iz najmočnejših strank v mestnem svetu, to je Celjske županove liste (CŽL) Slovenije in Gibanja Svoboda. Glede na to, da Kovač svoje liste na volitvah ni imel, je to verjetno politično modra odločitev, a čaka ga veliko usklajevanj, saj želja največjih ne manjka.

Gibanje Svoboda, ki ima v mestnem svetu osem svetnikov, je v drugem krogu županskih volitev podprla Kovača, v prvem krogu pa je imela svojega kandidata Uroša Lesjaka, ki bo prvi od dveh podžupanov. Drugi podžupan oziroma podžupanja bo iz CŽL, ki ima devet svetnikov, med njimi tudi dosedanjega župana Bojana Šrota. Kot je na včerajšnji konstitutivni seji dejal Kovač, bo ime znano v prihodnjih dneh, ko bodo določena področja, s katerima se bosta podžupana ukvarjala.

Na konstitutivni seji je slavnostno prisegel tudi novi celjski župan Matija Kovač. FOTO: Edo Einspieler

Mnogi so pred volitvami in po njih opozarjali, da je največja Kovačeva težava dejstvo, da nima svoje liste oziroma da ne kandidira s stranko. Po volitvah, ko je bil izvoljen, se je sestal s predstavniki vseh desetih strank (svetniških skupin je devet), ki so zastopane v mestnem svetu, pogajanj je bilo precej. Želja še več. Kako bo krmaril med njimi, bo znano že v prvih mesecih prihodnjega leta, ko bodo morali najprej sprejeti proračun. To bo treba narediti hitro, saj bo imela prve tri mesece občina začasno financiranje. Takrat tudi ne bo mogoče zaposlovanje, Kovač lahko na zaupanje zaposli največ dve osebi do konca leta.

Kot je v svojem nagovoru mestnim svetnikom, od 33 jih je 12 prvič sedlo v svetniške klopi, dejal Kovač, so njegove prioritete »pri urejanju prostora, stanovanjski gradnji, gospodarskem razvoju, energetiki, varovanju okolja, prometu, projektu na področju kulture, športa in javnih površin.« Zelo pomembna se mu zdita participacija občanov in prizadevanje za urbano atmosfero. »Predstavniki svetniških skupin ste mi predstavili številne ideje in lastne prioritete, večina teh se sklada z mojo vizijo, ki sem jo v zadnjem času predstavljal, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so me presenetile in navdušile. Želim si, da bi čim več teh idej uspešno in v medsebojnem dialogu tudi uresničili.«

Kviaz tretjemu

Prva naloga novo konstituiranega mestnega sveta je bilo imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade (kviaz). Kot je Kovač napovedal že v ponedeljkovem intervjuju v Delu, bo vsaka od devetih svetniških skupin dobila eno mesto v kviazu, za predsednika pa je Kovač predlagal svetnika SD Damirja Ivančića. SD ima sicer tokrat le tri svetnike. Kot je pojasnil Kovač, so se za tak predlog odločili, ker sta največji svetniški skupini po številu mest uravnoteženi. Svetnikom pa je dejal, da jim prav s tako razdelitvijo mest izkazuje »zaupanje v moč sodelovanja«. Vsi se s tem očitno niso strinjali, na glasovanju je bil eden od svetnikov proti, dva sta bila vzdržana.

Ivančić je po konstitutivni seji mestnega sveta za Delo dejal, da bodo v kviazu takoj začeli delati: »Jutri bomo poslali poziv vsem svetniškim skupinam, da do 2. januarja predlagajo kandidate za odbore in delovna telesa, potem se bo kviaz sestal in dal predloge mestnemu svetu. Dogovorov za zdaj še ni, je pa moje geslo, da izbiramo po sposobnosti, ne po podobnosti.«