Nočejo logističnega centra in nobenega kompromisa

Mestna občina Celje je konec maja objavila odgovore na 362 pripomb, ki so jih prejeli na osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN). Med njimi so bile številne na Mali logistični center (MLC) Lopata s povezovalno cesto, za katerega si prizadeva podjetnik in mestni svetnik Peter Pišek. Nasproti mu že več let stojijo v Društvu za našo vas Lopata. Razočarani­ so, da občina MLC in povezovalne ceste ni izločila iz osnutka­ OPN.

Občinske službe so po podatkih stranke Lista za Celje zavrnile 231 pripomb od 362. Mnoge so bile pravzaprav pobude, kaj vse bi občani radi naredili in umestili v prostor. To ni presenetljivo, saj je OPN nastajal več kot desetletje, najmlajša pobuda v njem je bila podana konec decembra 2013. Vse nove predloge bodo obravnavali pri prvih spremembah in dopolnitvah OPN, ki se jih bodo lotili kmalu po sprejetju OPN, je napovedal župan Matija Kovač. Poudaril je, da »OPN določa predvsem namensko rabo v prostoru in kvoto zemljišč, ki jih mesto potrebuje za prihodnji razvoj, posamezna območja pa bodo obravnavana še s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti, pri katerih bo veljal podoben postopek vključevanja javnosti«.

Dodal je, da so z izdelovalcem OPN pristopili k pripombam z razumevanjem, da je postopek priprave dokumenta trajal zelo dolgo. »V takem obdobju se lahko potrebe in pogledi tudi spremenijo. Na podlagi razprave ob javnih obravnavah smo pripombe obravnavali v zaokroženih sklopih in z namenom največje možne uskladitve med izhodišči in odzivom javnosti. Ocenjujem, da smo bili pri tem precej uspešni in kompromisne rešitve oblikovali predvsem na območjih Trnovelj in Lopate.«

Pričakovali razumevanje

V Društvu za našo vas Lopata se s tem ne strinjajo. Člani so s številnimi pripombami hoteli doseči izločitev MLC Lopata, kjer bi Pišek zgradil varovano parkirišče s 70 parkirnimi mesti za tovornjake s spremljajočimi dejavnostmi, in povezovalno cesto iz OPN.

Člana društva Nataša Brežnik in Iztok Slak sta za Delo odgovorila, da so razočarani, saj so pričakovali, da bodo odgovori na pripombe vsebinski, ne zgolj oprti na mnenja nosilcev urejanja prostora. »Računali smo, da bodo prepoznali pomen bivanja ljudi, ki do neke meje morajo sprejeti strateški razvoj v mestu in pomen njegove širitve, vendar ne na silo, skozi zid, ker si je tako zamislil en mestni svetnik.«

Občina je delno ugodila njihovim pripombam: predvidena širitev poslovno-servisne dejavnosti bo manjša, spremenili so tudi namensko rabo, vzhodni del bo ostal kmetijski, zahodni kot zelene površine. Toda Nataša Brežnik in Iztok Slak sta pojasnila, da nikakor ne morejo biti zadovoljni. »Podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje znotraj urbanističnih načrtov zdaj omogoča območja za vzgojo in izobraževanje, verske objekte ter območja kulture, javne uprave in gasilski dom. Mislite, da bo na območju MLC Lopata zdaj postavljena nova upravna enota ali morda učilnice za poučevanje verouka? V tem delu se občina resno norčuje iz krajanov.«

Opozarjata še, da je odgovor, da bo povezovalna cesta prinesla prometno razbremenitev Lopate in večjo prometno varnost, zavajanje. »Vsak Lopatčan dobro ve, čigavo pojasnilo je to. Mestna občina Celje ga je samo povzela. Preferira točno določenega investitorja. Moti nas kakršnakoli širitev kakršnekoli dejavnosti.« Dodala sta, da kompromis ni možen. »V društvu pri varovanju okolja, prometni varnosti in zdravju ljudi nismo pripravljeni na kompromise, ker to ne bi bilo pošteno do sokrajanov.« Občina bo zdaj pripravila predlog OPN, ki ga bodo v drugi polovici junija posredovali 36 nosilcem urejanja prostora, da bodo podali zadnje mnenje.