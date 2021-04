Odstranitev nevarnih odpadkov končno na vidiku

Kupi nevarnih odpadkov čakajo na predelavo že več let. Na fotografiji je v ozadju naprava za predelavo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Zemljina med tire

Ob železniški progi v Čretu v Celju so že štiri leta naloženi kupi nevarnih odpadkov, pokriti s folijo. Gre za izkope, ki so nastali ob modernizaciji železniškega omrežja. Družba Stonex je z direkcijo za infrastrukturo (DRSI) sklenila pogodbo, da bo zemljino predelala, kot so to pred leti že naredili na delu stare Cinkarne v bližini zaradi zahtev evropske komisije. Po treh letih čakanja je direktor Stonexadejal, da so zdaj dobili integralno gradbeno dovoljenje, okoljevarstvo dovoljenje pa da pričakujejo v kratkem.Pri modernizaciji železniškega omrežja je to državni projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi. Kljub temu niso upoštevali zahtevnosti gradbenih del na območju Celja, kjer je previdnost nujna, kot je že lani mestnim svetnikom razlagala predstavnica ministrstva za okolje in prostor: »Gradnja v Celju je specifična in pri vsaki je treba predvideti, da lahko naletiš na nevarne ali nenevarne odpadke, zato moraš imeti načrt ravnanja z odpadki. V primeru železniškega tira se to žal ni zgodilo. Nastal je kup nevarnih odpadkov, delno nenevarnih.« Na problem so prvi opozorili občani zaradi neznosnega smradu.Stonex se je junija leta 2018 v pogodbi z DRSI zavezal, da bodo v dveh letih za 2,9 milijona evrov predelali 27.117 kubičnih metrov odpadkov, po zadnjih podatkih Arsa naj bi šlo za 40.680 ton nevarnih odpadkov. Te bi Stonex predelal v gradbeni proizvod, tako kot so to storili že na območju Stare cinkarne, ko so sanirali kupe, ki so nastali pri gradnji kanalizacije. Takrat je sanacijo plačala mestna občina Celje. Čeprav je šlo za popolnoma isto tehnologijo, se je v primeru kupov ob železnici zapletlo zaradi sprememb zakonodaje s področja odpadkov. Okoljska inšpekcija je DRSI naložila, da morajo kupe odstraniti do 1. septembra lani. Kupi so še vedno tam, po naših informacijah pa je okoljska inšpekcija DRSI izdala odločbo, da jih je treba odstraniti najpozneje maja letos. Iz DRSI odgovorov glede sanacije nismo dobili.Ali se bo sanacija vendarle začela prej, še ni znano. Urleb je dejal, da bi bila že zaključena, če ne bi bilo vseh težav z zakonodajo. Napravo za predelavo nevarne zemljine so postavili že pred tremi leti, vendar še ni začela delati. Urleb zdaj upa: »Dobili smo integralno gradbeno dovoljenje. To ni bilo tri leta čakanja, ampak tri leta neprespanih noči. Gre za dovoljenje, ki vsebuje tako gradbeno dovoljenje kot tudi okoljevarstveno soglasje. Čakamo še na okoljevarstveno dovoljenje.« Težav ne pričakuje, saj da je bilo že vse pojasnjeno v integralnem gradbenem dovoljenju, poleg tega so napravo za predelavo nevarnih odpadkov že uporabljali.Med večjimi težavami v tem postopku je bilo pojasnjevanje, kam bodo vgradili produkt, ki bo nastal pri predelavi. Omenjali so tudi pregrado med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom. Rešitev, ki jo imajo zdaj, je vnos kompozita oziroma gradnja platoja na parceli med železniškimi tiri. To je parcela, ki je v lasti mestne občine Celje. Kot je na zadnji seji mestnega sveta pojasnil župan, bi občina z državo naredila zamenjavo. Država bi dobila parcelo med železniškimi tiri, občina zemljišče v bližini tovorne postaje, je pojasnil Šrot: »Tam je občina že lastnica okoliških zemljišč, zato bi to bilo smiselno.« Mestni svetniki so za menjavo zemljišč dali predhodno soglasje.