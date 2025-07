V nadaljevanju preberite:

Konec pridobivanja premoga pomeni nujno preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki je zdaj v celoti odvisen od Termoelektrarne Šoštanj (Teš). Ta bo po interventnem zakonu toplotno energijo Šaleški dolini zagotavljala še do aprila 2027. Danes so v Velenju podpisali pogodbi za prvo fazo obnove daljinskega sistema, do konca septembra pa iščejo predloge rešitev za prehod na druge vire ogrevanja.